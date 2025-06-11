Фильм «Материалистка» с Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем выйдет в РФ 19 июня

19 июня в российский прокат выходит романтическая комедия «Материалистка» — второй фильм Селин Сон, постановщицы драмы «Прошлые жизни». В центре сюжета — вновь любовный треугольник: успешная нью-йоркская сваха выбирает между бедствующим бывшим и новым ухажером-богачом. Главных героев изобразили Дакота Джонсон, Крис Эванс и Педро Паскаль. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, в какую сторону стоит свайпать «Материалистку».
Как говорила Евгения Никандровна Ханаева в фильме «По семейным обстоятельствам», «специалисту вообще не обязательно уметь самому, он должен уметь учить других». Примерно в такой парадигме существует Люси (Дакота Джонсон) — успешная сваха из нью-йоркского брачного агентства премиум-класса. На ее счету уже восемь свадеб, вот-вот будут праздновать девятую, однако сама она замуж не спешит: кажется, ее полностью устраивает холостая жизнь. К которой она, будучи воплощением алгоритмов «Тиндера», привыкла относиться с циничным прагматизмом.
~Все меняется после того самого девятого торжества. У Люси разом появляются сразу два ухажера.~ Первый — брат жениха, богатый и остроумный красавец Гарри (Педро Паскаль). А второй — ее бывший Джон (Крис Эванс), давно мечтающий о прорыве актер, вынужденный подрабатывать в кейтеринге. Выбор будто бы очевиден — но лишь со стороны.
Около месяца назад студия Marvel, по собственным словам, попробовала зайти на территорию студии A24 с фильмом «Громовержцы*» (по новому стилю — «Новые Мстители») — в смысле для разнообразия снять нечто, действительно напоминающее кино. Ответ студии A24, что называется, убил: в ленте «Материалистка» Мадам Паутина (Джонсон), зарабатывающая прогнозированием счастливого будущего, выбирает между старым Джонни Штормом (Эванс) и новым Ридом Ричардсом (Паскаль), причем второй для пущей убедительности еще и натурально растягивает конечности. Происходит это в очередной главе собственной мультивселенной постановщицы Селин Сон и ее супруга, сценариста Джастина Курицкеса, которые многое смыслят в любовных треугольниках. Сама приключившаяся с ними ситуация, насколько можно судить, плюс-минус достоверно была изложена в дебютной картине Сон, автобиографической драме «Прошлые жизни». А отголоски этой истории обнаруживаются, например, в «Претендентах» Луки Гуаданьино, написанных Курицкесом, или вот — в «Материалистке».
Хотя второй фильм Сон не кажется таким исповедальным и катарсическим, как «Прошлые жизни», проистекает он из аналогичной точки «снимай о том, что знаешь»: когда-то давно режиссерка сама подрабатывала свахой, так что знакома с индустрией не понаслышке, и называет этот период самым информативным в смысле познания людских душ. Тем не менее «Материалистка», конечно, радикально отличается от предыдущей ленты практически во всех аспектах: там, где «Прошлые жизни» играли на полутонах, новая картина делает широкие, почти грубые мазки.
~Ни один из главных героев не выходит за рамки своей функции, они всю дорогу остаются заложниками жанровых тропов.~ Которые, впрочем, работают, как идеально отлаженный часовой механизм, так что грех жаловаться, пускай даже из-за этого «Материалистка», описывающая дейтинг в нашу мрачноватую цифровую эпоху, в какой-то момент нечаянно оказывается в опасной близости от антиутопических ноток «Черного зеркала» (дополнительно сгущает краски привычка коллег Люси называть клиентов по имени и первой букве фамилии, как в сериале «Разделение»). Однако картина все же успевает «одуматься».
Самому фильму Сон, надо сказать, с эпохой очень даже повезло. Романтическую комедию в последнее время принято считать скорее мертвой, чем живой секцией кинематографа. Поэтому то обстоятельство, что «Материалистка» не углубляется в деконструкцию жанра (как, например, поступала великая лента «500 дней лета»), а просто нащупывает зерно реализма в присущей этому жанру сказочности, причем целиком от нее не отказываясь, даже в каком-то смысле добавляет Сон очков. ~В конечном счете ее картина остается комфортным фил-гуд-муви — из числа тех, что можно периодически пересматривать для поднятия настроения, вооружившись ведром мороженого.~
В лучших ромкомовских традициях лента умудряется заставить сердце трепетать от истории, которая уже была рассказана миллиарды раз, и вполне успешно убеждает зрителя, что женщин с внешностью Дакоты Джонсон не берут в актрисы, а мужчины с внешностью Криса Эванса могут оставаться нищенствующими актерами. Все самое важное случается и обсуждается на наружных лестницах живописных нью-йоркских домов, во время решающего поцелуя Джонсон встает на цыпочки — словом, все как положено.
Главным же здешним достижением представляется лицо Педро Паскаля, которое несколько раз за фильм — виртуозно, не побоимся этого слова, — принимает жалостливое выражение Кота в сапогах из мультиков про Шрэка. Ну и некоторая кинематографическая изысканность за авторством оператора Шабьера Кирхнера (он же снимал «Прошлые жизни», а до этого — подростковую драму «Скейт-кухня» и мини-сериал Стива Маккуина «Голос перемен»). Его усилиями миры местных принца и нищего упакованы как бы в тиктоковский шик и реализм кухонной мойки — и их столкновение служит неплохим визуальным подспорьем для попыток Сон проверить на прочность выражение «с милым рай и в шалаше». Точнее, его актуальность для людей старше 30.
В итоге опыт, может быть, выходит не такой трансформирующий и перепахивающий, как в случае с «Прошлыми жизнями»: все-таки жанр не тот, да и нельзя дважды войти в одну и ту же реку (или все-таки можно?). Но если «Материалистку» и свайпать, то точно вправо.
Название: «Материалистка» (Materialists).
Дата выхода в России: 19 июня 2025 года.
Где смотреть: в кино.
Продолжительность: 117 минут.
Режиссер: Селин Сон.
В ролях: Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль, Зои Уинтерс, Марин Айрленд, Даша Некрасова, Луиза Джейкобсон, Сойер Спилберг, Эдди Кахилл, Джозеф Ли, Джон Магаро.