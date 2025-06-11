Фильм «Материалистка» с Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем выйдет в РФ 19 июня

Около месяца назад студия Marvel, по собственным словам, попробовала зайти на территорию студии A24 с фильмом «Громовержцы*» (по новому стилю — «Новые Мстители») — в смысле для разнообразия снять нечто, действительно напоминающее кино. Ответ студии A24, что называется, убил: в ленте «Материалистка» Мадам Паутина (Джонсон), зарабатывающая прогнозированием счастливого будущего, выбирает между старым Джонни Штормом (Эванс) и новым Ридом Ричардсом (Паскаль), причем второй для пущей убедительности еще и натурально растягивает конечности. Происходит это в очередной главе собственной мультивселенной постановщицы Селин Сон и ее супруга, сценариста Джастина Курицкеса, которые многое смыслят в любовных треугольниках. Сама приключившаяся с ними ситуация, насколько можно судить, плюс-минус достоверно была изложена в дебютной картине Сон, автобиографической драме «Прошлые жизни». А отголоски этой истории обнаруживаются, например, в «Претендентах» Луки Гуаданьино, написанных Курицкесом, или вот — в «Материалистке».