Подвижные пункты управления БПЛА появятся в лесах Нижегородской области

Специалисты приступили к созданию подвижных пунктов управления беспилотными летательными аппаратами для решения задач в лесном хозяйстве Нижегородской области. Об этом сообщается в telegram-канале министерства лесного хозяйства и объектов охраны животного мира региона.
Они были спроектированы при непосредственном участии специалистов регионального Минлесхоза.
Пункты будут представлять собой специализированные автомобили, оснащенные всем необходимым оборудованием для автономной работы операторов БПЛА.
«Это еще один шаг к цифровизации и повышению эффективности лесного хозяйства Нижегородской области», — пояснили в ведомстве.
Напомним, суд вернул в федеральную собственность 750 га леса в Пильнинском округе.