Россияне назвали главные достижения страны за 25 лет: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Общественно-политическая сфера
Наиболее важным и значимым достижением России в XXI веке в общественно-политической сфере россияне назвали присоединение новых территорий — 29%.
Другие достижения распределились следующим образом:
Создание сети многофункциональных центров «Мои документы» — 18%
Организация акции «Бессмертный полк» в честь Дня Победы — 14%
Введение материнского капитала — 13%
Появление «Прямой линии» и других форм общения власти с народом — 8%
Самый продолжительный в мире оплачиваемый декретный отпуск — 4%
Введение программы социальной газификации — 3%
Введение программы для молодежи «Пушкинская карта» — 2%
Организация ежегодной акции «Тотальный диктант» — 0,8%
Создание образовательного центра «Сириус» — 0,7%
Создание военно-патриотического парка «Патриот» — 0,4%
Сфера науки и высоких технологий
Наиболее важным и значимым достижением России в XXI веке в сфере науки и высоких технологий россияне назвали появление интернет-портала «Госуслуги» — 37%.
Распределение других достижений выглядит так:
Развитие атомной энергетики — 20%
Российская молодежь — победители международных олимпиад и одни из лучших программистов в мире — 15%
Создание сверхмощного лазера PEARL — 8%
Создание коллайдера NICA — 5%
Создание Байкальского подводного нейтринного телескопа — 5%
Открытие новых химических элементов (Московий, Оганесон) — 4%
Сфера красота, моды и кино
Наиболее важным и значимым достижением России в XXI веке в сфере красоты, моды и кино россияне назвали «Вызов» — первый художественный фильм в мире, снятый в космосе — 35%.
Остальные достижения распределились таким образом:
Создание киностудии полного цикла «Метмаш» в центре Москвы — 14%
Признание «русского маникюра» как эталона в индустрии красоты по всему миру — 13%
Создание в России раф-кофе, ставшего популярным во всем мире — 12%
«Холоп» и «Холоп 2» режиссера Клима Шипенко — самые кассовые фильмы в истории российского кино — 8%
Сфера здоровья и медицины
Наиболее важным и значимым достижением России в XXI веке в сфере здоровья и медицины россияне назвали открытие 100 перинатальных центров в разных регионах России — 42%.
Что касается других достижений сферы, выбор респондентов выглядит так:
Разработка первого отечественного транскатетерного протеза митрального клапана — 22%
Разработка вакцины против коронавируса «Спутник V» — 21%
Разработка вакцины против вируса Эболы — 6.
Автомобильная сфера
Наиболее важным и значимым достижением России в XXI веке в автомобильной сфере россияне назвали внедрение электробусов в общественный транспорт российских городов — 33%.
Остальные достижения опрошенные распределили так:
Внедрение государственной системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС — 25%
Победы автомобилей Камаз в сложнейших ралли-рейдах по всему миру — 20%
Введение электронных водительских прав — 11%
Финансовая сфера
Наиболее важным и значимым достижением России в XXI веке в финансовой сфере россияне назвали создание Национальной системы платежных карт как альтернативы международным платежным системам Visa и Mastercard — 33%.
Распределение других достижений выглядит следующим образом:
Запуск Системы быстрых платежей для мгновенных переводов между банками — 30%
Введение платежной карты «Мир» — 15%
Выход России в мировые лидеры по экспорту зерна — 14%
Спортивная сфера
Наиболее важным и значимым достижением России в XXI веке в спортивной сфере россияне назвали создание проведение зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году — 41%.
Относительно других достижений выбор россиян распределился следующим образом:
Проведение чемпионата мира по футболу в России в 2018 году и выход сборной в ¼ финал — 27%
Установление «вечного» рекорда Александра Овечкина по голам в НХЛ — 18%
Мировая слава Хабиба Нурмагомедова в смешанных единоборствах (MMA) — 5%
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