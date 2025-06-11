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Россияне назвали главные достижения страны за 25 лет: результаты опроса Новостей Mail

В преддверии Дня России редакция Новостей Mail узнала у читателей, какие достижения нашей страны во всех сферах человеческой деятельности за 25 лет XXI века они считают наиболее важными.

Как создавалась новая Россия
Источник: Reuters

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 3—9 июня. В опросе приняли участие свыше 30 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

Общественно-политическая сфера

Наиболее важным и значимым достижением России в XXI веке в общественно-политической сфере россияне назвали присоединение новых территорий — 29%.

Другие достижения распределились следующим образом:

  • Создание сети многофункциональных центров «Мои документы» — 18%

  • Организация акции «Бессмертный полк» в честь Дня Победы — 14%

  • Введение материнского капитала — 13%

  • Появление «Прямой линии» и других форм общения власти с народом — 8%

  • Самый продолжительный в мире оплачиваемый декретный отпуск — 4%

  • Введение программы социальной газификации — 3%

  • Введение программы для молодежи «Пушкинская карта» — 2%

  • Организация ежегодной акции «Тотальный диктант» — 0,8%

  • Создание образовательного центра «Сириус» — 0,7%

  • Создание военно-патриотического парка «Патриот» — 0,4%

Сфера науки и высоких технологий

Наиболее важным и значимым достижением России в XXI веке в сфере науки и высоких технологий россияне назвали появление интернет-портала «Госуслуги» — 37%.

Распределение других достижений выглядит так:

  • Развитие атомной энергетики — 20%

  • Российская молодежь — победители международных олимпиад и одни из лучших программистов в мире — 15%

  • Создание сверхмощного лазера PEARL — 8%

  • Создание коллайдера NICA — 5%

  • Создание Байкальского подводного нейтринного телескопа — 5%

  • Открытие новых химических элементов (Московий, Оганесон) — 4%

Сфера красота, моды и кино

Наиболее важным и значимым достижением России в XXI веке в сфере красоты, моды и кино россияне назвали «Вызов» — первый художественный фильм в мире, снятый в космосе — 35%.

Остальные достижения распределились таким образом:

  • Создание киностудии полного цикла «Метмаш» в центре Москвы — 14%

  • Признание «русского маникюра» как эталона в индустрии красоты по всему миру — 13%

  • Создание в России раф-кофе, ставшего популярным во всем мире — 12%

  • «Холоп» и «Холоп 2» режиссера Клима Шипенко — самые кассовые фильмы в истории российского кино — 8%

Сфера здоровья и медицины

Наиболее важным и значимым достижением России в XXI веке в сфере здоровья и медицины россияне назвали открытие 100 перинатальных центров в разных регионах России — 42%.

Что касается других достижений сферы, выбор респондентов выглядит так:

  • Разработка первого отечественного транскатетерного протеза митрального клапана — 22%

  • Разработка вакцины против коронавируса «Спутник V» — 21%

  • Разработка вакцины против вируса Эболы — 6.

Автомобильная сфера

Наиболее важным и значимым достижением России в XXI веке в автомобильной сфере россияне назвали внедрение электробусов в общественный транспорт российских городов — 33%.

Остальные достижения опрошенные распределили так:

  • Внедрение государственной системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС — 25%

  • Победы автомобилей Камаз в сложнейших ралли-рейдах по всему миру — 20%

  • Введение электронных водительских прав — 11%

Финансовая сфера

Наиболее важным и значимым достижением России в XXI веке в финансовой сфере россияне назвали создание Национальной системы платежных карт как альтернативы международным платежным системам Visa и Mastercard — 33%.

Распределение других достижений выглядит следующим образом:

  • Запуск Системы быстрых платежей для мгновенных переводов между банками — 30%

  • Введение платежной карты «Мир» — 15%

  • Выход России в мировые лидеры по экспорту зерна — 14%

Спортивная сфера

Наиболее важным и значимым достижением России в XXI веке в спортивной сфере россияне назвали создание проведение зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году — 41%.

Относительно других достижений выбор россиян распределился следующим образом:

  • Проведение чемпионата мира по футболу в России в 2018 году и выход сборной в ¼ финал — 27%

  • Установление «вечного» рекорда Александра Овечкина по голам в НХЛ — 18%

  • Мировая слава Хабиба Нурмагомедова в смешанных единоборствах (MMA) — 5%

О главных достижениях, научных открытиях и технологических прорывах Медиапроекты VK рассказывают в спецпроекте «Сделано в России». Читайте подробнее о ключевых решениях, позволивших преодолеть кризисы, социальных программах, развитии цифровых сервисов и сохранении исторической памяти в серии редакционных статей.