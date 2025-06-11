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Подрядчик обманул районное управление образования в Ростовской области

На Дону подрядчик выиграл тендер на строительство школы с помощью липовых документов.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области подрядчик, выигравший конкурс на строительство школы, обманул управление образования администрации Аксайского района. Об этом сообщают в Ростовском УФАС.

Оказалось, что районные власти были обмануты еще на этапе закупки — условие об обязательном опыте строительства других объектов образования застройщик обошел с помощью фиктивного договора подряда на 350 млн рублей. В итоге он выиграл тендер на возведение школы на 1000 мест в поселке Темерницком.

Антимонопольная служба направила предупреждение с требованием о прекращении нарушения, но обращение проигнорировали. После этого было принято решение о возбуждении дела.

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