Подрядчик обманул районное управление образования в Ростовской области

Оказалось, что районные власти были обмануты еще на этапе закупки — условие об обязательном опыте строительства других объектов образования застройщик обошел с помощью фиктивного договора подряда на 350 млн рублей. В итоге он выиграл тендер на возведение школы на 1000 мест в поселке Темерницком.