Подрядчик обманул районное управление образования в Ростовской области

В Ростовской области подрядчик, выигравший конкурс на строительство школы, обманул управление образования администрации Аксайского района. Об этом сообщают в Ростовском УФАС.
Оказалось, что районные власти были обмануты еще на этапе закупки — условие об обязательном опыте строительства других объектов образования застройщик обошел с помощью фиктивного договора подряда на 350 млн рублей. В итоге он выиграл тендер на возведение школы на 1000 мест в поселке Темерницком.
Антимонопольная служба направила предупреждение с требованием о прекращении нарушения, но обращение проигнорировали. После этого было принято решение о возбуждении дела.
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