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Путин вручит золотые медали Героям труда 12 июня

Путин 12 июня вручит золотые медали Героям труда и наградит лауреатов госпремий.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России вручит золотые медали Героям труда и наградит лауреатов госпремий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Завтра помимо совещания, о которых я уже упомянул, помимо церемонии вручения золотых медалей Герой труда и знаков лауреатов госпремии, которые были анонсированы моими коллегами Фурсенко (Андрей Фурсенко, помощник президента РФ — ред.) и Мединским (Владимир Мединский, помощник президента РФ — ред.)», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли у Путина 12 июня выходной день.

Он также отметил, что у президента «никаких мероприятий праздничного характера не будет».