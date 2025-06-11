Путин вручит золотые медали Героям труда 12 июня

«Завтра помимо совещания, о которых я уже упомянул, помимо церемонии вручения золотых медалей Герой труда и знаков лауреатов госпремии, которые были анонсированы моими коллегами Фурсенко (Андрей Фурсенко, помощник президента РФ — ред.) и Мединским (Владимир Мединский, помощник президента РФ — ред.)», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли у Путина 12 июня выходной день.