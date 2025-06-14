Кроссворд на 14 июня 2025

Сегодня, 14 июня, день рождения Александра Сокурова — одного из самых самобытных режиссеров современного российского кино. Его фильмы — не просто визуальные полотна, а философские размышления о власти, памяти, истории и человеческой душе. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знаете его художественный путь.