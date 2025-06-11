Путин проведет встречу с участниками программы «Время героев»

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России встретится с участникам программы «Время героев», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент также встретится с участниками программы “Время героев”. Тоже будет такой большой, субстантивный разговор», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли у Путина 12 июня выходной день.
Он также подчеркнул, что завтра президента ожидает достаточно насыщенный рабочий день, «будет большой субстантивный разговор».