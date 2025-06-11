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Путин проведет встречу с участниками программы «Время героев»

Песков: Путин 12 июня встретится с участниками программы «Время героев».

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 12 июня в День России встретится с участникам программы «Время героев», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент также встретится с участниками программы “Время героев”. Тоже будет такой большой, субстантивный разговор», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли у Путина 12 июня выходной день.

Он также подчеркнул, что завтра президента ожидает достаточно насыщенный рабочий день, «будет большой субстантивный разговор».