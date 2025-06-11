Отключением воды в Северном микрорайоне Воронежа заинтересовалась прокуратура

Напомним, коммунальная авария на улице Хользунова произошла приблизительно в 21.40 10 июня. В результате повреждения водовода без водоснабжения остались сотни многоквартирных домов в Коминтерновском районе города. Устранить аварию удалось утром 11 июня, однако полностью вода в квартиры воронежцев еще не вернулась — в водоканале объясняют это необходимостью заполнения системы водоснабжения.