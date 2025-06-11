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Отключением воды в Северном микрорайоне Воронежа заинтересовалась прокуратура

Воронежская прокуратура проводит проверку по факту отключения водоснабжения в Коминтерновском районе города. При наличии оснований ведомство обещает принять меры прокурорского реагирования.

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Как сообщили в прокуратуре Воронежской области, в рамках проведения проверки будет дана оценка полноте проводимых мероприятий по текущему содержанию, ремонту и планированию работ по модернизации коммунальных объектов.

Напомним, коммунальная авария на улице Хользунова произошла приблизительно в 21.40 10 июня. В результате повреждения водовода без водоснабжения остались сотни многоквартирных домов в Коминтерновском районе города. Устранить аварию удалось утром 11 июня, однако полностью вода в квартиры воронежцев еще не вернулась — в водоканале объясняют это необходимостью заполнения системы водоснабжения.