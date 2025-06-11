Ростовчане сэкономили 150 млн рублей с начала года на электронных платежах

Эксперты Сбера отметили, что с января по май оборот по эквайрингу банка в автобусах, троллейбусах и трамваях области превысил 2,2 млрд рублей. При этом почти 90% безналичных поездок в транспорте приходится именно на Ростов-на-Дону. Также отмечается рост популярности сервиса среди пассажиров в других городах и районах области. В этом году здесь безналично оплачивать поездки стали на 36% чаще по сравнению с прошлым годом.