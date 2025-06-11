Ростовчане сэкономили 150 млн рублей с начала года на электронных платежах

Оплата поездок в общественном транспорте бесконтактным способом становится все более популярной среди жителей Донского региона. Согласно данным первых пяти месяцев 2025 года, горожане Ростова-на-Дону и гости города сохранили около 150 миллионов рублей благодаря использованию электронных платежей. За указанный период пассажиры воспользовались возможностью оплатить проезд банковской картой почти 56 миллионов раз.
Эксперты Сбера отметили, что с января по май оборот по эквайрингу банка в автобусах, троллейбусах и трамваях области превысил 2,2 млрд рублей. При этом почти 90% безналичных поездок в транспорте приходится именно на Ростов-на-Дону. Также отмечается рост популярности сервиса среди пассажиров в других городах и районах области. В этом году здесь безналично оплачивать поездки стали на 36% чаще по сравнению с прошлым годом.
Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— В 2025 году динамика роста безналичных платежей в общественном транспорте сохраняется: за пять месяцев жители региона оплатили проезд картой 56 млн раз. Если для жителей донской столицы это уже привычная история, то в городах и районах Ростовской области мы видим растущий интерес к бесконтактной оплате: за год оборот по транспортному эквайрингу увеличился в 1,5 раза, — пояснил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.
Внедрение безналичных платежей в транспортной сфере также увеличивает прозрачность финансовых операций и эффективность сбора платежей, что даёт возможность инвестировать больше ресурсов в модернизацию транспортной системы.
Напомним, что оплатить проезд в общественном транспорте Донского региона можно любой банковской картой с поддержкой бесконтактных платежей: достаточно приложить её к терминалу в салоне и дождаться подтверждения операции.