Разработан новый тип оптических фильтров из кварца и серебра

По словам профессора Беляева и его коллег, еще одной интересной особенностью созданных ими фильтров является то, что они пропускают через себя не только видимый свет на определенных длинах волн, но и ультрафиолетовое излучение. Такая особенность этих оптических структур, вкупе с возможностью их гибкой настройки путем изменения толщины серебряных слоев, делает их особенно интересными для практического применения, подытожили ученые.