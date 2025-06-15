Ответы на кроссворд от 14 июня 2025: интересные факты про Александра Сокурова

4. Ковчег

«Русский ковчег» — игровой фильм Александра Сокурова, снятый в Зимнем дворце за 1 час 27 минут одним дублем без остановки камеры. Фильм рассказывает историю Эрмитажа: музей представлен как ковчег — символ культурного и духовного наследия России. Сокуров задумывал этот проект как попытку «одним дыханьем» передать «поток времени». В день съемки дворец был закрыт для публики. Основная сложность заключалась в том, что при такой технологии нельзя было исправлять погрешности в постпродакшне. Замысел был реализован с третьей попытки после семи месяцев репетиций. В 2020 году компания Apple создала оммаж «Русскому ковчегу»: в рамках кампании новой линейки iPhone режиссер Аксинья Гог сняла одним кадром пятичасовой тур по Эрмитажу.