Популярную томатную пасту из России запретили продавать в Беларуси

В Беларуси запретили продавать популярную российскую томатную пасту, включив ее в Реестр опасной продукции Госстандарта.
В частности, под запрет попала продукция торговой марки «Томатная паста Астраханская» от производителя из Брянска ООО «Брасовский соус».
Белорусские специалисты нашли несоответствия требованиям безопасности и маркировке в части предоставления полной и достоверной информации о продукте. Так, при изготовлении продукта производитель использовал и заявил об этом в маркировке консерванты: бензоат натрия (Е211) и сорбат калия (Е202). Однако при производстве такой продукции это недопустимо.
Также информация, заявленная в маркировке, недостоверно характеризует продукт и не позволяет идентифицировать ее как томатную пасту.
— Изготовитель умышленно придал продукции внешний вид и отдельные свойства концентрированного томатного продукта — томатной пасты, но при этом она не может быть так идентифицирована, — прокомментировали в Госстандарте.
Еще российская копченая паприка с опасной колиформой изъята из продажи в Беларуси.
Также популярные фруктовые соки запрещены к продаже в Беларуси. И популярные оливки и маслины из Испании запретили продавать в Беларуси.
Кроме того, известная российская медовуха попала в Беларуси под запрет из-за аллергии. Ранее Госстандарт запретил продавать другую известную российскую медовуху в Беларуси.