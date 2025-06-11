Популярную томатную пасту из России запретили продавать в Беларуси

Белорусские специалисты нашли несоответствия требованиям безопасности и маркировке в части предоставления полной и достоверной информации о продукте. Так, при изготовлении продукта производитель использовал и заявил об этом в маркировке консерванты: бензоат натрия (Е211) и сорбат калия (Е202). Однако при производстве такой продукции это недопустимо.