Стало известно, сколько туристов едут в Крым по новым регионам

Вице-президент РСТ напомнил, что в настоящее время туристы могут отправиться в Крым только на автобусе, поезде или автомобиле, так как аэропорт в Симферополе временно закрыт. Основной маршрут для путешествующих пролегает через Крымский мост. В этом году ожидается, что туристический поток на полуостров превысит 8 млн человек.