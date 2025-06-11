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Стало известно, сколько туристов едут в Крым по новым регионам

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2024 году 12% туристов добирались на отдых в Крым и обратно по новым российским территориям, минуя Крымский мост. Ожидается, что в этом году еще больше путешественников выберут новый маршрут по сухопутному коридору.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Как создавалась новая Россия
Источник: Reuters

Статистику использования туристами трасс в новых регионах вице-президент РСТ Юрий Барзыкин представил RTVI.

По прогнозу союза туриндустрии, количество россиян, которые будут использовать дороги через новые регионы, чтобы добраться в Крым, с каждым годом будет расти за счет строительства новых трасс и совершенствования маршрутов. Юрий Барзыкин обратил внимание на новую объездную дорогу в Краснодарском крае, которая позволяет не заезжать в Краснодар, сокращая время пути.

Вице-президент РСТ напомнил, что в настоящее время туристы могут отправиться в Крым только на автобусе, поезде или автомобиле, так как аэропорт в Симферополе временно закрыт. Основной маршрут для путешествующих пролегает через Крымский мост. В этом году ожидается, что туристический поток на полуостров превысит 8 млн человек.

«Важно их обслужить, обеспечить безопасность, сделать всё, чтобы этот отдых был интересным, полезным, незабываемым. И возвратность об этом говорит. В Крыму, Черноморское побережье, возврат более 72%, то есть те, кто приехал однажды, возвращаются вновь», — рассказал Барзыкин.

3 июня Киев атаковал Крымский мост. Представители Украины заявили, что опоры моста заминировали с использованием мощного заряда. Факт взрыва подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, но уточнил, что атака не вызвала разрушения и мост продолжает безопасно функционировать.