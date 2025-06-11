Более половины россиян считают свою страну великой

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Более половины (55%) россиян уверены, что Россия — самая развитая или одна из десяти самых развитых стран мира, 80% считают, что РФ — великая страна, понять которую можно, лишь веря в ее особое предназначение, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Четверо из десяти (41%) респондентов считают, что Россия — одна из десяти самых развитых стран мира, 14% уверены, что РФ — самое развитое и прогрессивное государство, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ.
Каждый пятый (20%) опрошенный ответил, что РФ занимает то положение в мире, которое заслуживает, 69% заявили, что Россия заслуживает более достойного положения. Кроме того, 80% россиян согласны с тем, что Россия — великая страна, которую можно понять, лишь веря в ее великое предназначение.
У большинства (75%) респондентов первая ассоциация со словом «Россия» — это патриотизм и национальная гордость, 23% назвали государство, политику, экономику, 18% — географию и природу (можно было дать до трех ответов).
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 25 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.