Более половины россиян считают свою страну великой

Каждый пятый (20%) опрошенный ответил, что РФ занимает то положение в мире, которое заслуживает, 69% заявили, что Россия заслуживает более достойного положения. Кроме того, 80% россиян согласны с тем, что Россия — великая страна, которую можно понять, лишь веря в ее великое предназначение.