Молдавский певец Ионел Истрати удивил поклонников трогательным фото с малышом на руках

На одном из фото Ионел Истрати держит на руках младенца, широко улыбаясь, и сопровождает снимок выразительным посланием:
"Если скажете, что мне идет — не буду спорить.
Но знайте… это не просто фото, это настроение будущего папы.".
Пост вызвал множество откликов, но особенно трогательный комментарий оставил Марчел Павел.
Фото: соцсети.
Ответ Ионела не заставил себя ждать:
«Вау… чувствую себя ребенком, который получил десятку от любимого учителя! Большое спасибо, мастер, вы сделали мой день ярче!».
Позже артист продолжил шутку в сторис, ставшем вирусным:
"Когда даже Марчел Павел говорит, что тебе идет быть папой…
Понимаешь, что пути назад нет. Буду работать!".
Для Ионела Истрати Марчел Павел — не просто ориентир в музыке, а идол, вдохновлявший его с детства. Молодой исполнитель часто исполнял песни мастера на конкурсах и фестивалях, ведь именно они подчеркивали его вокальные способности.
Фото: соцсети.