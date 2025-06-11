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Молдавский певец Ионел Истрати удивил поклонников трогательным фото с малышом на руках

Коллега по сцене Марчел Павел похвалил Ионела Истрати, которому идет быть папой, и тот пообещал, что «надо работать».

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Источник: Комсомольская правда

На одном из фото Ионел Истрати держит на руках младенца, широко улыбаясь, и сопровождает снимок выразительным посланием:

"Если скажете, что мне идет — не буду спорить.

Но знайте… это не просто фото, это настроение будущего папы.".

Пост вызвал множество откликов, но особенно трогательный комментарий оставил Марчел Павел.

Фото: соцсети.

Ответ Ионела не заставил себя ждать:

«Вау… чувствую себя ребенком, который получил десятку от любимого учителя! Большое спасибо, мастер, вы сделали мой день ярче!».

Позже артист продолжил шутку в сторис, ставшем вирусным:

"Когда даже Марчел Павел говорит, что тебе идет быть папой…

Понимаешь, что пути назад нет. Буду работать!".

Для Ионела Истрати Марчел Павел — не просто ориентир в музыке, а идол, вдохновлявший его с детства. Молодой исполнитель часто исполнял песни мастера на конкурсах и фестивалях, ведь именно они подчеркивали его вокальные способности.

Фото: соцсети.