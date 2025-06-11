В Омск сегодня прилетел новичок «Авангарда» Василий Пономарев

Омский хоккейный клуб «Авангард» сегодня рассказал о своем новом приобретении. Сегодня в Омск прибыл новый нападающий команды — Василий Пономарев. Хоккеист уже вечером встретится с болельщиками на фанатской встрече клуба, которая пройдет на Любинском проспекте.