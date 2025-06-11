В Омск сегодня прилетел новичок «Авангарда» Василий Пономарев

Омский хоккейный клуб «Авангард» сегодня рассказал о своем новом приобретении. Сегодня в Омск прибыл новый нападающий команды — Василий Пономарев. Хоккеист уже вечером встретится с болельщиками на фанатской встрече клуба, которая пройдет на Любинском проспекте.
В рамках мероприятия запланирована автограф-сессия и неформальное общение с фанатами. Встреча состоится у клиентского центра «Авангарда» на Ленина, 20. Начало мероприятия — в 19:00. Вход свободный для всех желающих.
23-летний Василий Пономарев зарекомендовал себя как целеустремленный и перспективный хоккеист, на счету которого победа в Мировом кубке вызова (2019) и Кубок Колдера (2022). В КХЛ сыграл 14 матчей, забросил 1 шайбу, сделал 1 передачу, показатель полезности «+2».
По данным клуба, Василий Пономарев официально подпишет контракт с «Авангардом» сегодня. Ранее сообщалось, что соглашение с форвардом рассчитано на три года.