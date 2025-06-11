В Минпросвещения назвали переход на электронные учебники недопустимым

«В школе цифровые устройства применяются только как дополнительные, подчеркиваю, средства обучения в соответствии с санитарными нормами. Недопустим абсолютный переход на электронные учебники, используем только традиционные формы», — сказал Бугаев во время правительственного часа «Об охране здоровья школьников и о развитии физической культуры и массового детско юношеского спорта» в Госдуме.