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В Минпросвещения назвали переход на электронные учебники недопустимым

Минпросвещения: переход на электронные учебники в школах недопустим.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Переход на электронные учебники в российских школах недопустим, обучение по традиционным книгам продолжится, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

«В школе цифровые устройства применяются только как дополнительные, подчеркиваю, средства обучения в соответствии с санитарными нормами. Недопустим абсолютный переход на электронные учебники, используем только традиционные формы», — сказал Бугаев во время правительственного часа «Об охране здоровья школьников и о развитии физической культуры и массового детско юношеского спорта» в Госдуме.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить учителя.