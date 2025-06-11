В Петербурге простились с сооснователем «Аквариума» Анатолием Гуницким

На похороны пришел солист группы «ДДТ» Юрий Шевчук, музыкальная группа принесла венок. Отмечается, что он не покидал официально Россию навсегда, но живет от и гастролирует за границей.
«Джордж тратил свою душу на нас… Мы услышали ранние песни “Аквариума”, где как раз существовали его стихи. Мы обалдели, что так можно писать», — сказал Шевчук.
Анатолий Гуницкий ушел из жизни в 71 год. С 2020 года артист тяжело болел, но подробности его диагноза не раскрывались. Как выяснилось, он боролся с онкологией. Друзья и коллеги организовывали сборы на лечение.
Его вклад в отечественную рок-культуру остался значимым и сегодня. Гуницкий стоял у истоков «Аквариума» и принимал участие в создании первых песен. В начале 70-х он был барабанщиком.
Журналист «МК в Питере» уточняет, что иноагент Борис Гребенщиков* на прощание с другом венка не передал и не приехал лично, но посвятил Гуницкому пост в социальной сети.
* Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.