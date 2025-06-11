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На пляжах Новосибирска открыт купальный сезон

Заходить в воду можно в 4 зонах парка «У моря Обского» и на Бугринском пляже.

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Источник: BFM.RU- Новосибирск

Пять новосибирских пляжей получили санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора о разрешении купания. Об этом в среду, 11 июня сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии мегаполиса.

На 11 июня безопасными для захода в воду признаны пляжи в двух городских парках:

1. Парк «У моря Обского» — 4 зоны отдыха:

  • пляж «Детский»: протяженность 190 м, площадь зоны купания 10 000 кв. м, оборудована линия освещения по береговой линии;
  • пляж «Галечный»: протяжённость 200 м, площадь зоны купания 10 000 кв. м, имеются фестивальные поляны;
  • пляж «У моря Обского»: протяжённость 170 м, площадь зоны купания 8 400 кв. м.
  • пляж «Бумеранг»: протяжённость 150 м, площадь зоны купания 5 000 кв. м, на территории находится школа парусного спорта, к пляжной зоне примыкают бани.

2. Парк «Бугринская роща» — 1 зона отдыха:

  • пляж на реке Оби в Кировском районе: протяжённость береговой полосы 150 м, площадь зоны купания 7000 кв. м, допускается размещение до 1 000 человек.

Там есть кабинки для переодевания, душевые, зонты, урны для мусора, а также кафе и зоны отдыха. Кроме того, на этих пляжах действуют спасательные и медицинские посты.

В департаменте добавили, что в городе продолжается месячник безопасности на воде: специалисты устанавливают знаки, размещают щиты с правилами и проводят патрулирования. Также продолжается объявленный 25 марта набор спасателей.