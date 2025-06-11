Юрий Слюсарь передал в Ростове внедорожники подразделениям ОМОН Росгвардии

В Ростове-на-Дону врио губернатора региона Юрий Слюсарь передал внедорожники подразделениям ОМОН Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе донского главы.
Речь идет о специализированных УАЗах, имеющих спаренные кабины, а также турельные установки для крепления антидроновых орудий. Машины закупили на средства областного бюджета.
— Пусть эта техника помогает обеспечивать безопасность наших жителей, мирное небо над Ростовской областью, — сказал Юрий Слюсарь.
Также состоялась церемония принятия присяги. В ней приняли участие представители полиции, Росгвардии, таможенного управления, МЧС, ГУФСИН и судебные приставы.
— Ростовская область — динамично развивающийся регион, стабильность и правопорядок в нем теперь зависят от ваших действий. Надеюсь, что вы сможете перенять эстафету от ваших старших товарищей и коллег, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Юрий Слюсарь добавил, что власти региона продолжат укрепление материально-технической базы правоохранительных органов.
Подпишись на нас в Telegram.