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Юрий Слюсарь передал в Ростове внедорожники подразделениям ОМОН Росгвардии

Донской глава передал росгвардейцам новые внедорожники для защиты неба в регионе.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону врио губернатора региона Юрий Слюсарь передал внедорожники подразделениям ОМОН Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе донского главы.

Речь идет о специализированных УАЗах, имеющих спаренные кабины, а также турельные установки для крепления антидроновых орудий. Машины закупили на средства областного бюджета.

— Пусть эта техника помогает обеспечивать безопасность наших жителей, мирное небо над Ростовской областью, — сказал Юрий Слюсарь.

Также состоялась церемония принятия присяги. В ней приняли участие представители полиции, Росгвардии, таможенного управления, МЧС, ГУФСИН и судебные приставы.

— Ростовская область — динамично развивающийся регион, стабильность и правопорядок в нем теперь зависят от ваших действий. Надеюсь, что вы сможете перенять эстафету от ваших старших товарищей и коллег, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Юрий Слюсарь добавил, что власти региона продолжат укрепление материально-технической базы правоохранительных органов.

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