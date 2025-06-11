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В Иркутской области 21 выпускник получил 100 баллов по ЕГЭ

Такие результаты подвели после четырех экзаменов.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области школьники уже сдали единый государственный экзамен по четырем предметам. Результаты аттестации подвели по истории, литературе, химии и математике. 21 выпускник доказал, что знает эти предметы на 100 баллов. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.

— Лучшие результаты показали ученики из Ангарска, Иркутска, Братска, Усть-Илимска, Шелеховского, Иркутского и Эхирит-Булагатского районов, — уточнили в пресс-службе правительства.

Те ребята, которые недовольны полученным результатом или не справились с заданиями, могут пересдать ЕГЭ 3 и 4 июля. А итоги по сдаче ОГЭ выпускникам станут известны до 17 июня.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что обязательный государственный экзамен в регионе написали 33 тысячи выпускников.