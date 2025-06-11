В Иркутской области 21 выпускник получил 100 баллов по ЕГЭ

В Иркутской области школьники уже сдали единый государственный экзамен по четырем предметам. Результаты аттестации подвели по истории, литературе, химии и математике. 21 выпускник доказал, что знает эти предметы на 100 баллов. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.