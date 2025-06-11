Открытые парковки станут бесплатными в длинные выходные в Нижнем Новгороде

Открытые парковки станут бесплатными в длинные выходные — платить за места не нужно будет с 11 по 16 июня. Штрафовать водителей за остановку в уличных парковочных зонах в указанное время тоже не будут.
Напомним, что парковочное пространство Нижнего Новгорода разделено на 116 зон. Большая часть парковочных зон по-прежнему считается условно платной.
Уличные парковки в основном находятся в центре города: в районе площади Горького, на улице Рождественской и Нижневолжской набережной. В заречной части — на Стрелке и около Московского вокзала.
В субботу и воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни открытые парковочные зоны становятся бесплатными. Кроме того, они доступны без оплаты в рабочие дни с 20:00 до 08:00.
На период длинных выходных в связи с празднованием Дня России 12 июня разрешение на бесплатную парковку в перечисленных зонах будет действовать с 20:00 11 июня до 08:00 16 июня.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что с 26 июня стоянку транспорта ограничат на улице Фруктовой в Нижнем Новгороде.