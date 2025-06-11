9,5 тысячи ребят отдохнут в загородных лагерях Самары летом 2025 года

В Самаре заработали восемь профильных центров и загородных лагерей. Еще 193 организовали с дневным пребыванием. В них отдохнут почти 25 тыс. ребят. Из них 9,5 тыс. детей проведут время вне города, а 15 тыс. — при учебных заведениях.