9,5 тысячи ребят отдохнут в загородных лагерях Самары летом 2025 года

Мэр Иван Носков объявил о старте оздоровительной кампании в столице региона.
В Самаре заработали восемь профильных центров и загородных лагерей. Еще 193 организовали с дневным пребыванием. В них отдохнут почти 25 тыс. ребят. Из них 9,5 тыс. детей проведут время вне города, а 15 тыс. — при учебных заведениях.
«Особое внимание уделили подготовке: очистке территории и корпусов, ремонту. Каждое учреждение прошло приемку. Также их проверили местные депутаты. Уверен, коллективы и вожатые обеспечат максимально интересную, насыщенную и полезную программу для каждой смены!», — заявил Носков.
Ранее сообщали, что на летний отдых 118 тыс. детей в Самарской области выделят 930,2 млн рублей.
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