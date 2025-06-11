Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани у центра семьи «Казан» временно ограничат движение транспорта

Это связано с проведением «VK Fest».

Как создавалась новая Россия
Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани в связи с проведением «VK Fest» более чем на сутки у центра семьи «Казан» временно ограничат движение и парковку транспортных средств, об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Ограничения будут действовать с 20:00 28 июня до 23:00 29 июня. Движение будет перекрыто по ул. С. Хакима, на участке от ул. Декабристов до ул. Абсалямова (в обоих направлениях), а также по ул. Бондаренко, на участке от ул. Солдатская до ул. С. Хакима (в обоих направлениях).

Также будет введен временный запрет на парковку и движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) на указанных участках.