В Казани у центра семьи «Казан» временно ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать с 20:00 28 июня до 23:00 29 июня. Движение будет перекрыто по ул. С. Хакима, на участке от ул. Декабристов до ул. Абсалямова (в обоих направлениях), а также по ул. Бондаренко, на участке от ул. Солдатская до ул. С. Хакима (в обоих направлениях).