С конца июня в Уфе заработают платные парковки

С 27 июня в Уфе заработают платные парковки. Первый этап предполагает создание 1188 машино-мест в историческом центре. Уже установлены необходимые дорожные знаки — пока они скрыты черными чехлами. Рассказываем все, что нужно знать автомобилистам.
40 рублей в час
Впервые в Уфе этот вопрос поднимали в 2018 году — тогда мэрия объявила конкурс на участие в концессионном соглашении по проекту организации 11,5 тыс. платных парковочных мест в центре города. Его стоимость оценили более чем в миллиард рублей, срок реализации — 25 лет. Но тогда что-то пошло не так — точнее, инвесторов не нашлось, а вскоре нагрянули тяжёлые перемены, и затею отложили до лучших времён.
Локации будущих парковок:
— ул. Карла Маркса на участке от улицы Заки Валиди до Достоевского (200 мест);
— ул. Пушкина от Аксакова до Новомостовой (193);
— ул. Коммунистической от Аксакова до Дорофеева (176);
— ул. Чернышевского от Гоголя до Цюрупы (169).
— ул. улице Мустая Карима на участке от Коммунистической до Достоевского (152);
— ул. Ленина (143);
— ул. Кирова (79);
— ул. Достоевского (53);
— ул. Октябрьской революции (24).
Стоимость часа — 40 рублей — рассчитана в соответствии с рекомендациями Минтранса России на основе средней заработной платы по муниципалитету и цены за проезд на общественном транспорте. Предполагается, что тариф будет единым на всей территории пилотной зоны. Как уточнил начальник управления транспорта и связи Администрации Уфы Олег Хмарин, период оплаты парковки предполагается ограничить временным промежутком с 7 до 21 часа в рабочие дни.
Платить не нужно:
— машина оставлена на время до 20 минут;
— на территории, прилегающей к социальным и культурным объектам на период не более 60 минут;
— в выходные и праздники.
— транспорту пожарной охраны, полиции, скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, а также автомобили военной полиции.
— ветеранам Великой Отечественной войны (или лицо, его перевозящее); боевых действий, инвалиды 1−3 групп со знаком «Инвалид» на авто, а также транспортные средства, принадлежащие одному из родителей либо опекуну на праве собственности в многодетной семье;
— за транспорт, оснащённый исключительно электрическими двигателями.
Не менее 10% парковочных мест предназначено для маломобильных групп населения.
Планировать бюджет
Оплатить парковку можно будет через мобильное приложение, смс-сообщение, банковские терминалы и с помощью QR-кодов. Кроме того, в мобильном приложении «Горпарковки» и на сайте parking02.ru предусмотрена функция постоплаты. Благодаря этому заплатить можно будет включительно до 23 час. 59 мин. текущих суток.
Контроль за своевременной оплатой будет обеспечен с помощью мобильных (установленных на автомобилях) и стационарных комплексов фото- и видеофиксации. К процессу планируют также привлечь административные комиссии районов Уфы. За неуплату предусмотрен штраф в 1,5 тыс. рублей — он придёт в Госуслуги или письмом.
По словам Олега Хмарина, при дальнейшем вводе платных парковок, возможно, появится потребность в резидентских разрешениях для жильцов жилых домов, которым вообще некуда ставить машину, кроме платного места. На первом этапе такая мера не требуется, так как большинство дворов жилых домов, расположенных рядом с зоной платной парковки, оснащены шлагбаумами. Второй способ соблюсти интересы жильцов — это корректировка платного периода — с 8 до 18 часов.
«Первая зона платных парковок у нас довольно большая. Думаю, что мало кто захочет парковаться на краю этой зоны и идти пешком до центра, — прокомментировал чиновник. — Второй момент более критичный — возможно, появится нагрузка на дворы, как это было в других городах. По мере расширения зон будем помогать жителям устанавливать шлагбаумы и закрывать дворы».
Максимальный охват
Следующий этап создания единого парковочного пространства — это максимальный охват платными парковками исторического центра Уфы. По планам мэрии, в будущем в центре города планируется создать 3,5−3,7 тыс. мест. Другие районы в этом плане не рассматриваются, за исключением проспекта Октября, но это в перспективе.
«Закрыть знак — это правонарушение. Есть несколько механизмов — технический и организационный. Даже если номер будут закрывать, на этапе подъезда машины механизм позволяет увидеть его, есть такая система идентификации. Второе — пример радикальный. В Казани ставится блокиратор на колесо», — сказал Хмарин.
В Уфе уже заработал кол-центр по платным парковкам. Информацию можно получить по телефону
Комментарий
Председатель Общественного совета при Минтрансе РБ Рустам Байронов:
«У нас есть проблемы — в первую очередь, нехватка подвижного состава. Но надо смотреть на ситуацию в комплексе: перехватывающие парковки, каршеринг, средства индивидуальной мобильности, всё это должно работать вместе. Если личный автомобиль 95% времени стоит, то автомобиль каршеринга 95% времени двигается. То есть нужно смотреть на развитие системы комплексно. Нам предстоит много работы, но это движение правильное».