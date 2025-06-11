С конца июня в Уфе заработают платные парковки

Впервые в Уфе этот вопрос поднимали в 2018 году — тогда мэрия объявила конкурс на участие в концессионном соглашении по проекту организации 11,5 тыс. платных парковочных мест в центре города. Его стоимость оценили более чем в миллиард рублей, срок реализации — 25 лет. Но тогда что-то пошло не так — точнее, инвесторов не нашлось, а вскоре нагрянули тяжёлые перемены, и затею отложили до лучших времён.