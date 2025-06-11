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С конца июня в Уфе заработают платные парковки

Рассказываем все, что нужно знать автомобилистам.

Как создавалась новая Россия

С 27 июня в Уфе заработают платные парковки. Первый этап предполагает создание 1188 машино-мест в историческом центре. Уже установлены необходимые дорожные знаки — пока они скрыты черными чехлами. Рассказываем все, что нужно знать автомобилистам.

40 рублей в час

Впервые в Уфе этот вопрос поднимали в 2018 году — тогда мэрия объявила конкурс на участие в концессионном соглашении по проекту организации 11,5 тыс. платных парковочных мест в центре города. Его стоимость оценили более чем в миллиард рублей, срок реализации — 25 лет. Но тогда что-то пошло не так — точнее, инвесторов не нашлось, а вскоре нагрянули тяжёлые перемены, и затею отложили до лучших времён.

Между тем главная цель проекта — получить свободные парковочные места в центре города, чтобы 10−15 мест были всегда доступны. Прошлым летом уфимские власти провели интернет-опрос горожан по теме, теперь пришло время практической реализации проекта. В подписанный мэром Ратмиром Мавлиевым перечень муниципальных платных парковок на дорогах общего пользования вошло 1188 парковочных мест в центре столицы.

Локации будущих парковок:

— ул. Карла Маркса на участке от улицы Заки Валиди до Достоевского (200 мест);

— ул. Пушкина от Аксакова до Новомостовой (193);

— ул. Коммунистической от Аксакова до Дорофеева (176);

— ул. Чернышевского от Гоголя до Цюрупы (169).

— ул. улице Мустая Карима на участке от Коммунистической до Достоевского (152);

— ул. Ленина (143);

— ул. Кирова (79);

— ул. Достоевского (53);

— ул. Октябрьской революции (24).

Стоимость часа — 40 рублей — рассчитана в соответствии с рекомендациями Минтранса России на основе средней заработной платы по муниципалитету и цены за проезд на общественном транспорте. Предполагается, что тариф будет единым на всей территории пилотной зоны. Как уточнил начальник управления транспорта и связи Администрации Уфы Олег Хмарин, период оплаты парковки предполагается ограничить временным промежутком с 7 до 21 часа в рабочие дни.

Платить не нужно:

— машина оставлена на время до 20 минут;

— на территории, прилегающей к социальным и культурным объектам на период не более 60 минут;

— в выходные и праздники.

— транспорту пожарной охраны, полиции, скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, а также автомобили военной полиции.

— ветеранам Великой Отечественной войны (или лицо, его перевозящее); боевых действий, инвалиды 1−3 групп со знаком «Инвалид» на авто, а также транспортные средства, принадлежащие одному из родителей либо опекуну на праве собственности в многодетной семье;

— за транспорт, оснащённый исключительно электрическими двигателями.

Не менее 10% парковочных мест предназначено для маломобильных групп населения.

Планировать бюджет

Оплатить парковку можно будет через мобильное приложение, смс-сообщение, банковские терминалы и с помощью QR-кодов. Кроме того, в мобильном приложении «Горпарковки» и на сайте parking02.ru предусмотрена функция постоплаты. Благодаря этому заплатить можно будет включительно до 23 час. 59 мин. текущих суток.

Контроль за своевременной оплатой будет обеспечен с помощью мобильных (установленных на автомобилях) и стационарных комплексов фото- и видеофиксации. К процессу планируют также привлечь административные комиссии районов Уфы. За неуплату предусмотрен штраф в 1,5 тыс. рублей — он придёт в Госуслуги или письмом.

Как отметил Олег Хмарин, проект платных парковок будет полностью самоокупаемым, часть денег будет расходоваться на его расширение и развитие. В связи с вводом платного паркинга гражданам, которые трудятся в историческом центре города, посоветовали рассмотреть возможность добираться до работы общественным транспортом. По словам чиновника, закоренелый водитель будет планировать бюджет, если решил ставить машину на платное место, либо пересмотрит варианты своей парковки. Другие пересядут на автобусы, троллейбусы и трамваи.

По словам Олега Хмарина, при дальнейшем вводе платных парковок, возможно, появится потребность в резидентских разрешениях для жильцов жилых домов, которым вообще некуда ставить машину, кроме платного места. На первом этапе такая мера не требуется, так как большинство дворов жилых домов, расположенных рядом с зоной платной парковки, оснащены шлагбаумами. Второй способ соблюсти интересы жильцов — это корректировка платного периода — с 8 до 18 часов.

«Первая зона платных парковок у нас довольно большая. Думаю, что мало кто захочет парковаться на краю этой зоны и идти пешком до центра, — прокомментировал чиновник. — Второй момент более критичный — возможно, появится нагрузка на дворы, как это было в других городах. По мере расширения зон будем помогать жителям устанавливать шлагбаумы и закрывать дворы».

Максимальный охват

Следующий этап создания единого парковочного пространства — это максимальный охват платными парковками исторического центра Уфы. По планам мэрии, в будущем в центре города планируется создать 3,5−3,7 тыс. мест. Другие районы в этом плане не рассматриваются, за исключением проспекта Октября, но это в перспективе.

За нарушения — скрытый номер, парковка вторым рядом и пр. — однозначно будет предусмотрена ответственность. Так, в ближайшее время будут внесены изменения в кодекс об административных правонарушениях.

«Закрыть знак — это правонарушение. Есть несколько механизмов — технический и организационный. Даже если номер будут закрывать, на этапе подъезда машины механизм позволяет увидеть его, есть такая система идентификации. Второе — пример радикальный. В Казани ставится блокиратор на колесо», — сказал Хмарин.

В Уфе уже заработал кол-центр по платным парковкам. Информацию можно получить по телефону +7 (347) 246−68−66. Операторы проконсультируют по оплате парковочных сессий, возможным льготам и по другим вопросам. Также по этому номеру можно оставить обращение в случаях неполадок с оплатой или иных технических моментов, которое оперативно передадут ответственным специалистам для рассмотрения.

Комментарий

Председатель Общественного совета при Минтрансе РБ Рустам Байронов:

«У нас есть проблемы — в первую очередь, нехватка подвижного состава. Но надо смотреть на ситуацию в комплексе: перехватывающие парковки, каршеринг, средства индивидуальной мобильности, всё это должно работать вместе. Если личный автомобиль 95% времени стоит, то автомобиль каршеринга 95% времени двигается. То есть нужно смотреть на развитие системы комплексно. Нам предстоит много работы, но это движение правильное».