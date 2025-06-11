В СберСтраховании дали советы по подготовке ребенка к летнему отдыху

Даже во время совместного семейного путешествия важно не терять бдительность. На отдыхе родители переключаются в отпускной режим и расслабляются, а дети оказываются в непривычной обстановке, где легко потеряться или столкнуться с опасностью. Самый простой пример — переполненные пляжи, где достаточно отвлечься на несколько секунд, чтобы потерять из виду ребенка. Лучше предварительно обсудить с ребенком план действий на случай, если он потеряется и убедиться, что он запомнил, как выглядит форма сотрудников отеля или охраны.