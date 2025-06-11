Проще, чем кажется: как выбрать пылесос

Ровно 156 лет назад был запатентован первый в мире пылесос. Разберемся, какие разновидности есть на рынке и как их выбирать.
Подходить к выбору такого девайса для дома стоит максимально ответственно, ведь от этого зависит не только качество уборки, но и долговечность пылесоса. В первую очередь стоит обратить внимание на тип напольного покрытия. Пылесосы для сухой уборки, как правило, рассчитаны только для пола и ковров. Моющие модели также подходят, но далеко не для всех покрытий — паркет или ламинат может вздуться из-за большого количества влаги. Если в доме много мягкой мебели и ковров, то смело можно выбрать обычный пылесос помощнее.
— Также учитывайте габариты пространства. Для небольших квартир подойдет вертикальная модель или робот-пылесос со средней мощностью — девайс не будет занимать много места и справится с задачей, — пояснила эксперт онлайн-сервиса по продаже домашней техники Нина Соколова.
Встроенная модель.
Один из самых дорогостоящих видов пылесоса. Работает так — шланг подключается к пневморозетке в стене, и поступающие пыль и мусор проходят по скрытым трубам в центральный блок пылесоса, обычно расположенный в гараже или на лоджии. Крупные частицы задерживаются в пылесборнике, а мелкая пыль и аллергены удаляются через пневмовыхлоп наружу.
Цена: 30 000 рублей.
С влажной уборкой.
Такой тип девайса удобен для тех, кто хочет сэкономить время и совмещает сухую уборку с влажной. Однако есть и свои нюансы — пылесосы с функцией влажной уборки представляют собой довольно громоздкую конструкцию из-за больших резервуаров и двухфункциональной конструкции. Это затрудняет их хранение и перемещение. Да и некоторые типы покрытия от такого девайса могут вздуться.
Цена: 8000 рублей.
Традиционное устройство.
Это классические напольные пылесосы на колесиках, но существуют модели и на воздушной подушке. Этот тип устройств самый распространенный и универсальный. За счет сборных труб, гибких шлангов и различных щеток такие пылесосы подходят для уборки большинства поверхностей от пола до потолка, в том числе труднодоступных мест.
Цена: 5000 рублей.
Слово прогрессу.
Еще одна популярная модель — роботы-пылесосы, которые производят уборку по заданной программе. Они успешно справляются с простейшими задачами. Благодаря высоте около 12 см роботы-пылесосы способны собрать пыль под кроватями и другой мебелью. Недостаток — высокая цена при не самом высоком качестве уборки.
Цена: 10 000 рублей.
Вертикальные парогенераторы.
За счет своей компактности подходят для небольших квартир (их можно хранить в шкафу или за шторой). Время работы аккумуляторных моделей — около получаса. Их используют преимущественно для очистки гладких поверхностей: линолеума, плитки, паркета.
Цена: 4000 рублей.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Дмитрий Серебряков, куратор технологических Стартапов:
— В нашей стране большой популярностью пользуется шеринг самых различных устройств. Если хотите попробовать для себя новый вид техники, чтобы понять, подходит ли такое устройство вам, то можно обратиться в специальный сервис. Например, арендовать профессиональный моющий пылесос можно от 264 рублей в сутки.