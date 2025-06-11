Проще, чем кажется: как выбрать пылесос

Подходить к выбору такого девайса для дома стоит максимально ответственно, ведь от этого зависит не только качество уборки, но и долговечность пылесоса. В первую очередь стоит обратить внимание на тип напольного покрытия. Пылесосы для сухой уборки, как правило, рассчитаны только для пола и ковров. Моющие модели также подходят, но далеко не для всех покрытий — паркет или ламинат может вздуться из-за большого количества влаги. Если в доме много мягкой мебели и ковров, то смело можно выбрать обычный пылесос помощнее.