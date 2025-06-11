Национальные праздники и «Курше фест»: каким будет «Лето в Татарстане»

С первого дня лета в республике запустили программу «Лето в Татарстане», ее инициировал Раис Татарстана Рустам Минниханов. В одну программу объединили разные события, чтобы охватить всех и каждого: спортивные соревнования, концерты, выставки, праздники двора, фестивали добрососедства, семейные мероприятия.
Иван Купала в Зеленодольском районе, фестиваль «Скорлупино» и «Камская уха».
О том, как в этом году будут проходить национальные праздники или этнофестивали, рассказал замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.
«В Татарстане уделяется особое внимание культуре народов, проживающих в республике. Это наша серьезная ответственность и гордость», — отметил он.
12 июня, Бугульминский район — V Межрегиональный фестиваль традиционных ремесел «Бугульма ремесленная».
15 июня, Тетюшский район — Республиканский праздник мордовской культуры «Валда шинясь».
21 июня, Казань — Татарский народный праздник Сабантуй.
28 июня, Верхнеуслонский район — Фестиваль народного творчества «Играй, гармонь, в Соболевском!».
28 июня, Ютазинский район — Межрегиональный фестиваль «Праздник кумыса».
28 июня, Балтасинский район — Республиканский праздник чувашской культуры Уяв.
29 июня, Нурлатский район — Республиканский праздник удмуртского народа «Гырон быдтон».
Июль — август, Балтасинский район — Районный этнокультурный фестиваль «Шошма моңнары».
5 июля, Зеленодольский район — Республиканский праздник славянской культуры Иван Купала.
12 июля, Азнакаевский район — Межнациональный фестиваль народного творчества тюркских народов «Чатыр тауда җыен».
12 июля, Дрожжановский район — IX Межрегиональный фестиваль православной и духовной песни «Троицкие напевы».
12−13 июля, Новошешминский район — VII фестиваль народной песни и трудовых традиций «Слободское кольцо».
19 июля, Пестречинский район — Всероссийский фестиваль «Скорлупино».
19 июля, Мамадышский район — Республиканский праздник кряшенской культуры Питрау.
31 июля — 3 августа, Елабужский район — XVIII Всероссийская Спасская ярмарка, XVIII Всероссийский фестиваль колокольного звона.
16 августа, Дрожжановский район — Районный традиционный духовный сбор «Мочалеевские чтения».
19 августа, Камско-Устьинский район — Музейно-фольклорный праздник «Яблочный Спас в Красновидово».
22 августа, Арский район — Районный этнофестиваль «Арские ичиги».
23 августа, Рыбно-Слободской район — III Республиканский фестиваль женского народного промысла «Бистә шәле».
29 августа, Апастовский район — Фестиваль исполнителей на народных инструментах «Гармун моңы — йөрәк җыры».
29 августа, Казань — Фестиваль-конкурс народных традиционных игр «УенФест».
30 августа, Камско-Устьинский район — Чемпионат рыбной ловли «Волга — Кама» и фестиваль уховаров «Камская уха».
Национальные праздники в районах — повод исследовать республику.
Поездки на национальные праздники в разных районах Татарстана можно объединить с посещением местных достопримечательностей, остановиться в глэмпингах. Подробнее об этом рассказала председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.
«Летом всегда хочется побывать в новых местах, попробовать блюда, искупаться и изучить интересные локации. Татарстан в этом смысле уникальный регион. Каждые выходные можно отправляться в новые места, где будет интересно, вкусно и увлекательно», — сказал Иванов.
Он порекомендовал некоторые локации. Обсерватория имени Энгельгардта под Казанью, которой больше 100 лет — четыертый объект ЮНЕСКО в республике. Парк «Лес чудес» в Арском районе. «Прекрасные интерактивные программы для детей: говорящие драконы, Баба-яга, Кыш Бабай, все удобства там созданы», — поделился Иванов.
В Алексеевском и Высокогорском районах созданы страусиные фермы, а в Пестречинском и Зеленодольском районах можно покататься на воздушных шарах.
По всей республике открыто более 50 глэмпингов, где можно с комфортом отдохнуть, остаться на ночевку, а на следующий день снова исследовать Татарстан.
Летом популярны пляжи и речные прогулки в Татарстане, которые в последние годы получили большую поддержку и активно развиваются.
«Татарстан — этот речные прогулки, на которых можно отправиться в Свияжск, Болгар, на правый берег Волги. Из Казани на региональных судах можно попасть в Нижний Новгород, Чебоксары и другие города», — пояснил Иванов.
Сайт Visit Tatarstan — это как большой путеводитель по интересным туристическим точкам республики. Анонсы мероприятий и актуальную информацию можно найти также в телеграм-канале Госкомитета РТ по туризму.
Праздники во дворах поддержат рублем.
Дворовые праздники возрождаются благодаря фестивалю-конкурсу «Курше фест». Старт проекту дал в начале мая дал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Любой желающий может подать заявку и получить до 500 тыс. рублей на проведение мероприятия, рассказала куратор программы «Наш двор» Арина Петрова. Общий бюджет — 20 млн рублей, которые распределяются между победителями.
Можно заявиться с любым событием, которое реально организовать во дворе: концерты, мастер-классы, выставки, чаепития, праздники садоводов, занятия йогой, шахматные турниры, создание арт-пространств.
«Важно, что в нем могут принимать участие физические лица и самозанятые, то есть обычные жители, которые хотят устроить праздник для своих соседей», — рассказала Петрова.
Подать заявку можно до 15 июня, после чего их направят экспертам. Имена победителей Татарстан узнает 1 июля. С 12 июля уже начнутся праздники.
«Все мероприятия мы обязательно обозначим на афише программы “Лето в Татарстане”, чтобы каждый житель мог их посетить», — подчеркнула Петрова.