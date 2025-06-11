Национальные праздники и «Курше фест»: каким будет «Лето в Татарстане»

«Летом всегда хочется побывать в новых местах, попробовать блюда, искупаться и изучить интересные локации. Татарстан в этом смысле уникальный регион. Каждые выходные можно отправляться в новые места, где будет интересно, вкусно и увлекательно», — сказал Иванов.