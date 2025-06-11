Сушеная и вяленая рыба из России попала под запрет в Беларуси из-за консервантов

В Беларуси запретили продавать сушеную и вяленую российскую рыбу из-за недопустимых консервантов, включив ее в Реестр опасной продукции Госстандарта.
Так, под запрет попало вяленое филе «Трески» российского производителя ООО «СПРУТ», соломка воблы вяленая торговой марки «Рыбка моя» от ООО ПКФ «ГУСТЕРА-2» и солено-сушеный анчоус «Флотская», произведенный ИП Чумаков А. В. в Твери.
Причиной запрета стали недостоверности в маркировке и использование недопустимых консервантов.
В частности, в «треске» белорусские специалисты выявили недостаточную норму вяленой пищевой рыбной продукции. Отметив, что производитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства своей продукции, хотя она не может так идентифицироваться. Но еще использовались недопустимые пищевые добавки: консерванты сорбиновая кислота (Е202), бензойная кислота (Е211), пиросульфит натрия (Е223).
В вяленой соломке воблы также была в разы занижена массовая доля влаги, и были найдены запрещенные для изготовления сушеной пищевой рыбной продукции консерванты: сорбиновая кислота и бензойная кислота.
А производитель анчоуса умышленно придал внешний вид и отдельные свойства своей продукции, хотя она не может быть так идентифицирована.
Еще популярную томатную пасту из России запретили продавать в Беларуси. Российская копченая паприка с опасной колиформой изъята из продажи.
Также популярные фруктовые соки запрещены к продаже в Беларуси. И популярные оливки и маслины из Испании запретили продавать в республике.
Кроме того, известная российская медовуха попала в Беларуси под запрет из-за аллергии. А ранее Госстандарт запретил продавать и другую известную российскую медовуху.