Сушеная и вяленая рыба из России попала под запрет в Беларуси из-за консервантов

В частности, в «треске» белорусские специалисты выявили недостаточную норму вяленой пищевой рыбной продукции. Отметив, что производитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства своей продукции, хотя она не может так идентифицироваться. Но еще использовались недопустимые пищевые добавки: консерванты сорбиновая кислота (Е202), бензойная кислота (Е211), пиросульфит натрия (Е223).