День России в Нижнем Новгороде: программа на 12 июня 2025 года

12 июня Нижний Новгород отметит День России праздничной программой на главных площадках города. В этом году гостей ждут концерты группы «Пицца» на площади Минина и Юлии Савичевой в парке «Швейцария», грандиозный флешмоб с триколором на Большой Покровской, праздничные акции в парках. Мы собрали полную программу мероприятий со временем и локациями, чтобы вы ничего не пропустили.
Площадь Минина.
На площади Минина пройдет фестиваль русского гостеприимства. В течение всего дня здесь будет работать этнографическая ярмарка — народные мастера представят свои изделия. Также гости смогут попробовать блюда национальной кухни в рамках гастрофестиваля. На площади появится большая башня-дженга и фотозона, где нижегородцы всей семьей смогут сделать снимки на память. Отдохнуть от суеты можно будет в обустроенной лаунж-зоне с шезлонгами под зонтиками.
Много активностей будет и на главной сцене. С 12:00 до 12:15 14-летним нижегородцам, отличившимся в учебе, спорте или общественной работе вручат их первые в жизни паспорта. С 12:15 до 12:30 на сцене проведут церемония вручения наград «Благотворитель земли нижегородской», с 12:30 до 12:40 — церемония награждения победителей Всероссийского конкурса эстрадного творчества «МегаХит».
С 12:40 до 13:30 пройдет детский фестиваль «Здесь Родины моей начало»: на сцене выступят победители шоу «Голос», «Ты Супер!», «Синяя птица»
С 15:00 на главной сцене площади пройдет патриотическая программа «С любовью и верой в Россию» с элементами русской и казачьей культуры. Для нижегородцев и гостей города выступит Нижегородский ансамбль народной песни «Любава» и Дарья Сикальская. В 15:55 на сцену поднимется военный оркестр Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. А с 16:30 свою программу представит творческое объединение «Виллер продакшн».
С 17:05 до 17:45 для нижегородцев и гостей столицы Приволжья выступит группа «Лампасы». Затем на большом экране у сцены пройдет трансляция Парада национальностей и прозвучит гимн РФ. А уже в 18:00 начнется выступление группы «Каштаны». Затем, в 18:45, на сцену поднимется кавер-бенд Нижегородского Губернского оркестра.
С 19:40 до 21:00 пройдет гала-концерт всероссийского лагеря «Диалог культур». А в девять часов вечера на сцену поднимется хедлайнер Дня России в Нижнем Новгороде, группа «Пицца». Коллектив порадует гостей своими композициями до 22:00.
Большая Покровская.
Главная пешеходная улица в День России станет «Творческим бульваром» с тематическими станциями. В сквере Добролюбова будет станция Победы — здесь выступят музыканты Нижегородского Губернского оркестра и артисты театра «Вера». В этом же сквере состоится акция «Вальс Победы». Возле Нижегородского театра кукол расположится станция Искусств — все желающие смогут порисовать на творческом кубе. В сквере имени Свердлова будет станция Музыкальная — местные группы, резиденты молодежного центра «Высота» и финалисты региональных тематических конкурсов представят публике свое творчество. А в сквере имени Евстигнеева будет Танцевальная станция — детские и молодежные танцевальные коллективы порадуют гостей своими номерами.
Также на Большой Покровской пройдет флешмоб «Флаги России». Более тысячи человек, представители всех субъектов России пронесут стометровый триколор вместе с флагами регионов по главной пешеходной улице Нижнего Новгорода.
ФОК «Мещерский».
Здесь в День России пройдет серия футбольных матчей «Ретроматч.1942» — участие в соревновании примут команды нижегородских заводов и команда правительства региона. Также на территории ФОКа разыграют кубок по баскетболу 3×3. В День России проведут и показательный турнир по киле — в матче сразятся команда «Химик» и команда ветеранов СВО. Гости смогут посетить «Музей СВО» от центра патриотического воспитания «Авангард». Также нижегородцы смогут попробовать свои силы в лазерном тире и перекусить на полевой кухне. А в зоне ГТО можно будет в тестовом режиме сдать нормативы.
Праздник «Россия начинается с тебя!».
С 12:00 на бульваре Авиастроителей в Московском районе состоится праздник «Россия начинается с тебя!». На сцену поднимутся творческие коллективы Дворца культуры им. Орджоникидзе и представят свои номера. В 13:20 начнется концерт «Я, ты, он, она — вместе целая страна» от театра «Волжский сувенир». А ансамбль «Сударушка» исполнит русские народные песни для гостей.
В это время нижегородцы смогут посетить мастер-классы, которые подготовили сотрудники ДК им. Орджоникидзе. Все активности пройдут с 12:00 до 14:00.
День России в парке «Швейцария».
В «Швейцарии» с 12:00 до 22:00 пройдут выступления национальных музыкальных, танцевальных коллективов и солистов. А в 21:00 на главную сцену парка поднимется певица Юлия Савичева. С 11:00 до 13:00 у детского центра проведут уроки рисования на мольбертах «Мой родной любимый парк». С 12:00 до 13:00 на поляне за часами пройдет развлекательно-познавательная игровая программа с аниматорами. А в самом детском центре состоятся мастер-классы для детей и родителей.
День России в парке «Дубки».
В парке «Дубки» праздник начнется в 13:00 и продлится до 21:00. В этот день на общественном пространстве выступят различные ансамбли, представляющие проживающие на территории региона национальности. С 13:00 до 15:00 для гостей устроят народные игры, а с 16:00 до 18:00 — мастер-классы по росписи свистулек и плетению венков.
День России в парке «Светлоярский».
В парке «Светлоярский» с 13:00 до 20:00 организуют программу «Сокровищница России» о культурных достижениях страны — русском балете, классической музыке, опере, цирковом искусстве. Зрителям покажут танцевальные номера, шоу хула-хупов, барабанов, представления от акробатов, футболистов. В парке выступят также эстрадные и оперные певцы.
12 июня в Автозаводском парке.
В Автозаводском парке с 13:00 до 21:00 пройдет программа «Назад в будущее». На площадке «О спорт, ты — мир!» гости попробуют свои силы в сабсокере, аэрохоккее и футболе. На локации «ИИ-технологии» можно будет сыграть в различные приставки и заглянуть в будущее через сканер-предсказатель. В зоне «Расцвет ТВ-шоу» с 15:00 до 18:00 нижегородцы и гости города попробуют вспомнить культовые отечественные программы и шоу начала 21-го века. С 15:00 до 21:00 на сцене покажут номера музыкальных групп и ансамблей, иллюзионное и хореографическое шоу и дискотека с диджеем.
Ленточки-триколор.
В День России нижегородцы и гости столицы Приволжья смогут получить ленточку-триколор. «Волонтеры Победы» раздадут более 55 тысяч лент с цветами российского флага и расскажут о значении каждого цвета, а также об истории праздника. Центральной точкой акции будет Театральная площадь.
Вход в кремль.
Отдельно отметим, что 12 июня изменится схема прохода в нижегородский кремль. Попасть в главную крепость города можно будет только через Дмитриевскую, Кладовую и Ивановскую башни. Ворота Пороховой и Никольской башен будут закрыты. Проход через Дмитриевскую башню будет открыт с 11:00 до 22:00. А попасть в кремль через Кладовую и Ивановскую башни можно будет с 7 часов утра до 10 часов вечера.
Кроме того, 12 июня будет работать фуникулер — прокатиться на нем можно будет с 10:00 до 21:00. А вот прогулка по стене кремля будет недоступна в День России.
Салют 12 июня в Нижнем Новгороде.
На День России в Нижнем Новгороде запуск салюта не планируется.