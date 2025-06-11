День России в Нижнем Новгороде: программа на 12 июня 2025 года

В Автозаводском парке с 13:00 до 21:00 пройдет программа «Назад в будущее». На площадке «О спорт, ты — мир!» гости попробуют свои силы в сабсокере, аэрохоккее и футболе. На локации «ИИ-технологии» можно будет сыграть в различные приставки и заглянуть в будущее через сканер-предсказатель. В зоне «Расцвет ТВ-шоу» с 15:00 до 18:00 нижегородцы и гости города попробуют вспомнить культовые отечественные программы и шоу начала 21-го века. С 15:00 до 21:00 на сцене покажут номера музыкальных групп и ансамблей, иллюзионное и хореографическое шоу и дискотека с диджеем.