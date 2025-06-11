Лидируют в голосовании по ФКГС парк «Воронежские озера» и парк Щорса, до финиша полтора дня

Сквер у ДК «Искра» на Красной Глинке и Парк Дружбы борются в Самаре за право на обновление по программе ФКГС. Успейте проголосовать за общественные пространства, которые будут благоустроены уже в следующем году. Осталось 2 дня!
Голосование за обновление общественных пространств по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России, проходит в Самарской области с 2019 года. В текущем году оно завершается завтра, 12 июня, в День России.
За это время в Самарской области преобразились 912 общественных пространств и 1825 дворовых территорий. И эта цифра с каждым годом растет. Сегодня из 20-ти территорий, представленных на голосование в Самаре, наибольшее число голосов набирают:
1-е место: парк «Воронежские озера» — 45 549 голоса;2-е место: парк Щорса — 33 633 голоса;За 3-е место борются сквер у ДК «Искра» пос. Красная Глинка — 26 310 голоса и Парк Дружбы — 25 714 голоса.
Переходите и вы на сайт zagorodsreda.gosuslugi.ru, чтобы проголосовать за объекты, которые, по-вашему мнению, нужно благоустроить в первую очередь.
«Не упустите возможность — отдайте голос за преображение любимого места отдыха и прогулок рядом с Вашим домом!» — обратился к самарцам глава г. о. Самара Иван Носков.
Точками притяжения горожан становятся новые парки и скверы. И их определяем мы с вами!
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