В День города в Перми изменится работа общественного транспорта

Так, в ночь с 11 на 12 июня до 01:30 будут организованы дополнительные отправления. Дольше будут работать трамваи № 4, № 6, № 7 и № 8. В Мотовилиху и Орджоникидзевский район поедут автобусы № 10, № 32 и № 77. В Индустриальный и Дзержинский районы можно будет добраться автобусами № 10, № 30 и № 72. Транспорт отправится от остановок «Разгуляй».