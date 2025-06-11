В День города в Перми изменится работа общественного транспорта

Ряд городских маршрутов продолжит работать по расписанию будних дней, чтобы пассажирам было удобнее добраться на праздничные мероприятия, а ночью будут организованы дополнительные рейсы, рассказали в пермском дептрансе.
12 июня с 08:00 до 23:00 автобусы № 2, № 6, № 10, № 14, № 15, № 20, № 49, № 50, № 53, № 67, № 81 и № 72 направятся в объезд перекрытого участка улицы Ленина по улицам Екатерининской и Луначарского. Автобусы № 35 и № 46 пойдут по Монастырской и Окулова, минуя улицу Ленина. Трамваи будут ходить как обычно.
Сегодня и завтра работа общественного транспорта будет продлена.
Так, в ночь с 11 на 12 июня до 01:30 будут организованы дополнительные отправления. Дольше будут работать трамваи № 4, № 6, № 7 и № 8. В Мотовилиху и Орджоникидзевский район поедут автобусы № 10, № 32 и № 77. В Индустриальный и Дзержинский районы можно будет добраться автобусами № 10, № 30 и № 72. Транспорт отправится от остановок «Разгуляй».
12 июня ряд маршрутов общественного транспорта будет работать по графику будней. Ночью будет продлено время работы автобусов № 1, № 2, № 3, № 6, № 10, № 14, № 15, № 20, № 32, № 36, № 50, № 51, № 53, № 60, № 67, № 72, № 74, № 77, № 81, а также трамваев № 4, № 5 и № 7. Посадка — на существующих остановках автобусов и трамваев. Вечером будет дополнительно запущен автобус № 42, следующий маршрутом «Микрорайон Водники — Центральный рынок».
Напомним, в 23:50 от Перми II и в 23:57 от Перми I также отправится электричка по кольцевому маршруту — можно будет добраться в Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы, а также на комплекс ППИ.