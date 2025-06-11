В Самаре изменится движение автобусов 12 июня

В четверг, 12 июня, в Самаре временно ограничат движение транспорта в историческом центре. Это связано с празднованием Дня России на площади Куйбышева. Об этом сообщили в городской администрации.
«Ограничение вводится в целях безопасности дорожного движения. Оно будет действовать с 14:00 до 23:00 на участках пяти улиц, прилегающих к периметру площади», — рассказали в пресс-службе.
Проехать не получится по Красноармейской от Чапаевской до Самарской, по Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской, по Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской, по Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской, по Молодогвардейской от Ульяновской до Вилоновской.
Также там будут запрещены остановка и стоянка транспорта с 11 июня 20:00 до 12 июня 23:00. Перекрытие проезда повлияет и на движение общественного транспорта. 12 июня с 14:00 до 23:00 по скорректированным схемам будут ходить автобусы №№ 24, 34, 90, 91, 226.
Как отметил перевозчик, автобусы №№ 3, 24, 34, 90 проследуют в объезд по улицам Самарской и Льва Толстого. Трамваи будут перевозить пассажиров как обычно.