В Самаре изменится движение автобусов 12 июня

Проехать не получится по Красноармейской от Чапаевской до Самарской, по Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской, по Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской, по Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской, по Молодогвардейской от Ульяновской до Вилоновской.