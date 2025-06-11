Власти Петербурга объяснили, зачем отключать горячую воду летом

Сроки отключения горячей воды зависят от технических особенностей источника. Например, на ТЭЦ ремонт занимает до 14 дней. Там, где есть резервные схемы, воду могут вернуть через 1−4 дня. К таким районам относятся Невский, Фрунзенский и Московский.