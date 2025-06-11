Власти Петербурга объяснили, зачем отключать горячую воду летом

Полностью отказаться от летнего отключения горячей воды в жилых домах в Петербурге пока невозможно. Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Кропачев, выступая в Заксобрании с отчетом об итогах отопительного сезона.
— Самый частый вопрос — можно ли обойтись без отключения горячей воды. К сожалению, нет. Нужен плановый ремонт, на котельных нужно полностью остановить все оборудование, — заявил Кропачев.
Кроме того, летом проводят испытания теплосетей, которые позволяют выявить слабые места до наступления отопительного сезона. Без этого количество аварий зимой значительно вырастет.
Сроки отключения горячей воды зависят от технических особенностей источника. Например, на ТЭЦ ремонт занимает до 14 дней. Там, где есть резервные схемы, воду могут вернуть через 1−4 дня. К таким районам относятся Невский, Фрунзенский и Московский.
Исторически городская теплосеть не рассчитана на гибкие переключения. Для этого нужно прокладывать новые километры труб. В качестве положительного примера Кропачев привел Приморский район, где активно заменяют сети и внедряют системы дистанционного контроля состояния теплопроводов.