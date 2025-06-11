Медиапроекты VK запустили спецпроект ко Дню России

Спецпроект «Сделано в России» — масштабное исследование того, как страна росла, преодолевала кризисы и побеждала в самых разных сферах. Мы не просто перечисляем успехи, а разбираемся вместе с читателями, как ключевые открытия и достижения последних 25 лет повлияли на жизнь каждого из нас и сформировали ту Россию, в которой мы живем сейчас.