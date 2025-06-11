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Медиапроекты VK запустили спецпроект ко Дню России

Спецпроект «Сделано в России» — масштабное исследование того, как страна росла, преодолевала кризисы и побеждала в самых разных сферах. Мы не просто перечисляем успехи, а разбираемся вместе с читателями, как ключевые открытия и достижения последних 25 лет повлияли на жизнь каждого из нас и сформировали ту Россию, в которой мы живем сейчас.

Как создавалась новая Россия
Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Четверть века — срок, за который может измениться все. 25 лет назад мы входили в новое тысячелетие, с трудом и потерями пережив бурные и сложные 90-е. Сегодня же Россия — страна с собственной платежной системой, уникальными социальными программами и высокотехнологичной армией.

Страна прорывных технологий и трендов, на которые ориентируется весь мир. А спецпроект «Сделано в России» — честный разговор о том, как меняется жизнь россиян в различных сферах и как создавать что-то важное даже в непростые времена.

В спецпроект вошли следующие материалы:

Первые 25 лет XXI столетия показали: Россия умеет адаптироваться и развиваться даже в самых сложных условиях. Сегодня страна не просто «догоняет» других — она создает свои стандарты в науке, технологиях, культуре. Спецпроект «Сделано в России» — это не «парад успехов», а напоминание: даже в эпоху перемен можно создавать что-то большое и значимое.

Накануне запуска спецпроекта Новости Mail провели масштабное исследование, в котором самые значительные и важные достижения России за последние 25 лет выбрали наши читатели.