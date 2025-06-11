Медиапроекты VK запустили спецпроект ко Дню России

Четверть века — срок, за который может измениться все. 25 лет назад мы входили в новое тысячелетие, с трудом и потерями пережив бурные и сложные 90-е. Сегодня же Россия — страна с собственной платежной системой, уникальными социальными программами и высокотехнологичной армией.
Страна прорывных технологий и трендов, на которые ориентируется весь мир. А спецпроект «Сделано в России» — честный разговор о том, как меняется жизнь россиян в различных сферах и как создавать что-то важное даже в непростые времена.
В спецпроект вошли следующие материалы:
- Страна для жизни: достижения России за 25 лет XXI века — проект Новости Mail рассказал о том, как изменилось качество жизни россиян, о социальных программах и сохранении исторической памяти.
- Продовольственная безопасность и своя платежная система — Финансы Mail о ключевых решениях, позволивших преодолеть все кризисы, и не только восстановить экономику, но и поднять ее на новый уровень.
- Успехи и вызовы армии России за 25 лет — проект ВФокусе Mail разобрался, почему уроки СВО для Армии России стали шагом к модернизации, а 25-летний юбилей независимости России — возможностью к обновлению.
- От квантов до космоса: как российские ученые меняют мир — проект Наука Mail о новых элементах таблицы Менделеева, прорывах в космосе и энергетике и других открытиях последних лет.
- Топ-7 достижений России в области технологий — проект Hi-Tech Mail в своем материале продемонстрировал технологическую мощь России в разных сферах — от развития цифровых сервисов до поиска ответов на вопросы мироздания.
- Новые лекарства и уникальные операции — проект Здоровье Mail рассказал о том, как отечественные врачи удивили весь мир, создав новые препараты и проведя операции, аналогов которым нет.
- Движение только вверх: главные достижения российского кино — Кино Mail о кассовых рекордах, буме сериалов, новом поколении актеров и режиссеров и съемках в космосе.
- Русский стиль: всё о современной моде — проект Леди Mail ответил на вопрос «Как и почему российские дизайнеры покоряют мир?».
- Самые важные спортивные победы — от Олимпиады в Сочи до чемпионата мира по футболу, от легендарных побед, про которые снимают фильмы, до «вечного» рекорда Овечкина — о главных достижениях российского спорта рассказал проект Спорт Mail.
- Машины нашего времени — Авто Mail о лучшем в автомобильной России за четверть века: от новых моделей до экспорта.
Первые 25 лет XXI столетия показали: Россия умеет адаптироваться и развиваться даже в самых сложных условиях. Сегодня страна не просто «догоняет» других — она создает свои стандарты в науке, технологиях, культуре. Спецпроект «Сделано в России» — это не «парад успехов», а напоминание: даже в эпоху перемен можно создавать что-то большое и значимое.
Накануне запуска спецпроекта Новости Mail провели масштабное исследование, в котором самые значительные и важные достижения России за последние 25 лет выбрали наши читатели.