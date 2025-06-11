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В Москве пройдет рейд по самокатчикам и велосипедистам

В Москве пройдет трехдневный рейд по самокатчикам и велосипедистам.

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Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Профилактический рейд по самокатчикам и велосипедистам пройдет с 12 по 15 июня в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция.

«С 12 по 15 июня в Москве пройдет профилактическое мероприятие “СИМ, Велосипедист”», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По словам правоохранителей, сотрудники ГАИ проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на СИМ и велосипедах, а также использовании защитной экипировки. Особое внимание будет уделено вопросам передвижения детей на самокатах и других СИМ.

Цель рейда — профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма и пропаганда соблюдения ПДД велосипедистами и другими водителями средств индивидуальной мобильности.