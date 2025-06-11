В Москве пройдет рейд по самокатчикам и велосипедистам

По словам правоохранителей, сотрудники ГАИ проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на СИМ и велосипедах, а также использовании защитной экипировки. Особое внимание будет уделено вопросам передвижения детей на самокатах и других СИМ.