В Москве пройдет рейд по самокатчикам и велосипедистам

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Профилактический рейд по самокатчикам и велосипедистам пройдет с 12 по 15 июня в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция.
«С 12 по 15 июня в Москве пройдет профилактическое мероприятие “СИМ, Велосипедист”», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По словам правоохранителей, сотрудники ГАИ проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на СИМ и велосипедах, а также использовании защитной экипировки. Особое внимание будет уделено вопросам передвижения детей на самокатах и других СИМ.
Цель рейда — профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма и пропаганда соблюдения ПДД велосипедистами и другими водителями средств индивидуальной мобильности.