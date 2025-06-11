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Росприроднадзор хочет остановить работу нижегородских полигонов «Ситиматик»

Росприроднадзор готовит судебные иски о приостановке работы двух полигонов АО «Ситиматик-Нижний Новгород» в Балахнинском и Городецком районах.

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Об этом сообщила руководитель федеральной службы Светлана Радионова в телеграм-канале.

На свалках провели внеплановые проверки и выяснили, что многие выявленные в прошлом году нарушения не устранили. Так, на мусорных полигонах фильтрат растекается за пределы оборудованных площадок, высота мусорных карт превышает норму и т. д.

«Ситиматик» выданы предписания о необходимости устранить нарушения до сентября 2025 года.

Напомним, в конце апреля на мусорном полигоне «Ситиматик» в Городецком округе произошел пожар. Площадь возгорания составила 20 000 кв.м. Это не первый пожар на свалке — еще одно возгорание произошло в сентябре 2024 года.