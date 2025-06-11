Десятки улиц получили названия в Петропавловске

Кроме того, в ходе заседания поддержано предложение об увековечивании имен Героев Великой Отечественной войны в названиях улиц Петропавловска. Речь идет в том числе об уроженцах города. Городская комиссия займется переименованием улиц, утративших историческую значимость. Эта работа проводится в рамках поручения президента в год 80-летия Победы.