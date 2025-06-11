Десятки улиц получили названия в Петропавловске

«Все 28 улиц нового микрорайона “Бірлік”, построенного для переселенцев из затопленных районов Петропавловска, официально получат имена. Депутаты городского маслихата проголосовали за предложенные варианты единогласно», — говорится в сообщении.
Теперь каждая улица в этом районе будет иметь собственное имя. В перечне такие названия, как Кеңдала, Бастау, Ақсай, Атамекен, Ботай, Көкжар, Тұран, Жетісу, Ақжайлау, Аламан, Мирас, Мерейлі, Қазына, Дәстүр, Шаттық, Арман, Байтақ, Ырыс, Медеу, Ортақ, Азаттық, Жайлы, Серуен, Бәйтерек, Домбыралы, Шапағат, Келешек, Алатау.
«Названия символичны, говорят народные избранники, среди них есть и географические, и культурные, и созвучные национальным ценностям слова, отражающие дух единства и возрождения», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в ходе заседания поддержано предложение об увековечивании имен Героев Великой Отечественной войны в названиях улиц Петропавловска. Речь идет в том числе об уроженцах города. Городская комиссия займется переименованием улиц, утративших историческую значимость. Эта работа проводится в рамках поручения президента в год 80-летия Победы.