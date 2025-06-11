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Дожди с грозами ожидаются 12 и 13 июня в Воронежской области

В регионе введен желтый уровень погодной опасности.

Как создавалась новая Россия
Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 74% 761 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

С завтрашнего дня в Воронежской области ожидаются дожди местами с грозами. Об этом свидетельствуют данные на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют непогоду 12 и 13 июня. Из-за этого в регионе введен желтый уровень погодной опасности. Период предупреждения по грозам: с 6 утра 12 июня до 6 утра 13 июня.

Тем не менее температура останется жаркой. Так, в четверг прогнозируется от +24 до +29 градусов по регионам, в Воронеже — от +24 до +26.

В пятницу в Воронеже и некоторых районах области снова ожидаются кратковременные осадки. В этот день станет холоднее: температура варьируется от +19 до +24 градусов по области, а в Воронеже — от 19 до 21 градуса тепла.