Дожди с грозами ожидаются 12 и 13 июня в Воронежской области

С завтрашнего дня в Воронежской области ожидаются дожди местами с грозами. Об этом свидетельствуют данные на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра России.
Синоптики прогнозируют непогоду 12 и 13 июня. Из-за этого в регионе введен желтый уровень погодной опасности. Период предупреждения по грозам: с 6 утра 12 июня до 6 утра 13 июня.
Тем не менее температура останется жаркой. Так, в четверг прогнозируется от +24 до +29 градусов по регионам, в Воронеже — от +24 до +26.
В пятницу в Воронеже и некоторых районах области снова ожидаются кратковременные осадки. В этот день станет холоднее: температура варьируется от +19 до +24 градусов по области, а в Воронеже — от 19 до 21 градуса тепла.