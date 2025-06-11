БЖД сделала важное заявление из-за изменения графика движения поездов

В частности, на указанном участке 17 и 24 июня не будут курсировать электрички из Полоцка в 9.50, 17.49 и 21.41, а из Бигосово — в 13.07 и 19.46. Кроме того, 18 и 25 июня из Полоцка не будут отправляться электрички в 9.50, 17.49 и 21.41, а из Бигосово — 4.59, 13.07 и 19.46. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.