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БЖД сделала важное заявление из-за изменения графика движения поездов

БЖД обратилась к белорусам из-за изменения движения поездов.

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Источник: Комсомольская правда

БЖД сделала важное заявление из-за изменения графика движения поездов. Подробности озвучили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

В пресс-службе обратили внимание, что по причине планового ремонта железнодорожного моста на станции Полоцк, в период с 17 по 19, а также с 24 по 26 июня будет частично изменен график движения поездов на участке Полоцк — Бигосово.

В частности, на указанном участке 17 и 24 июня не будут курсировать электрички из Полоцка в 9.50, 17.49 и 21.41, а из Бигосово — в 13.07 и 19.46. Кроме того, 18 и 25 июня из Полоцка не будут отправляться электрички в 9.50, 17.49 и 21.41, а из Бигосово — 4.59, 13.07 и 19.46. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

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