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Репетиции «Алых парусов» разведут мосты в Петербурге не по графику

В Петербурге меняют график разводки мостов через Неву на ближайшие ночи. В центре пройдет репетиция праздника выпускников «Алые паруса».

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Источник: Фонтанка.ру

Как сообщает пресс-служба CПб ГБУ «Мостотрест», в ночь на 12 июня три моста разведут по измененному расписанию:

  • Благовещенский мост — с 20:30 до 21:15 и затем по графику разводки,
  • Дворцовый мост — с 21:20 до 2:50 и затем по графику с 3:10 до 4:55,
  • Троицкий мост перекроют для автомобилей с 21:40 до 1:20, а затем разведут по графику.

Остальные переправы по Неве и Большой Неве будут разводить по обычному расписанию.

В ночь на 13 июня разведут:

  • Благовещенский мост — с 20:50 до 21:40 и с 1:35 до 2:20,
  • Дворцовый мост — с 21:40 до 2:15,
  • Троицкий мост перекроют с 21:40 до 2:15.

Остальные переправы в эту ночь разводить не будут в связи с празднованием Дня России.

В «Мостотресте» добавляют, что график разводки во время репетиций является предварительным и еще может измениться в день проведения мероприятий. Оперативную информацию публикуют на сайте организации и в мобильном приложении «Мосты Петербурга».

Напомним, что с началом репетиций «Алых парусов» в Петербурге стартуют и первые перекрытия. Они также изменят трассы автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов.