В Омске продолжается демонтаж незаконных шлагбаумов и парковочных ограждений

В департаменте городского контроля рассказали о работе по ликвидации незаконно установленных шлагбаумов и парковочных ограничителей на муниципальной земле. В 2025 году в план демонтажа было включено 26 шлагбаумов, из которых уже демонтировано 12. Только сегодня специалисты убрали два шлагбаума на улице Шукшина и один — на улице Взлётной.