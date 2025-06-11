В Омске продолжается демонтаж незаконных шлагбаумов и парковочных ограждений

В департаменте городского контроля рассказали о работе по ликвидации незаконно установленных шлагбаумов и парковочных ограничителей на муниципальной земле. В 2025 году в план демонтажа было включено 26 шлагбаумов, из которых уже демонтировано 12. Только сегодня специалисты убрали два шлагбаума на улице Шукшина и один — на улице Взлётной.
Принудительно демонтированные конструкции отправляются на площадку временного хранения. Собственники могут забрать свои ограждения, но им придется оплатить все расходы, связанные с демонтажом, перевозкой и хранением.
Помимо шлагбаумов, департамент ликвидирует другие виды незаконных ограничителей: металлические столбики, тросы, цепи и парковочные барьеры. В реестре на 2025 год числится 128 адресов с такими объектами. На данный момент работы проведены по 38 адресам.
Департамент продолжит работу до полного выполнения запланированного объема демонтажных работ. Незаконная установка ограничительных устройств на муниципальной земле без разрешения влечет за собой административную ответственность и финансовые затраты для нарушителей.
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