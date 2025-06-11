В Госдуме рассказали, что станет с вывесками на иностранных языках

Требование об обязательном переводе и идентичности текстов на русском и других языках не будут касаться фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания.
Глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова рассказала, что депутаты приняли решение пока не вводить обязательный перевод на русский коммерческих обозначений. Об этом она заявила на заседании комитета.
«Но тем не менее, мы над этим вопросом продолжим работать и вместе с [советником президента России] Еленой Ямпольской, которая ведет эту тему», — цитирует Казакову RTVI.
Депутат сообщила, что комитет по культуре и другие профильные комитеты более детально изучат этот вопрос. В частности, они рассмотрят, «какие подходы еще нужны для того, чтобы вернуться нам к коммерческому обозначению».
Казакова сообщила, что если закон примут, то он вступит в силу 1 марта.
В октябре 2023 года депутаты-единороссы, включая Максима Топилина, Александра Хинштейна (ныне врио губернатора Курской области) и других парламентариев во главе с Еленой Ямпольской, внесли в Госдуму законопроект о борьбе с англицизмами. В феврале 2025 года Госдума приняла проект закона в первом чтении.
Цель инициативы — защитить русский язык путем ограничения использования англицизмов и иностранных слов, прежде всего в рекламе, торговле, сфере услуг, СМИ, градостроительстве
Кроме того, инициатива предполагала обязательный перевод на русский язык информации, содержащейся в рекламе и выполненной на языках народов России либо иностранном языке. При этом рекламные тексты на русском должны быть идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению.