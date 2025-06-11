Поезд «Аврора» вошел в «Книгу рекордов России»

Рекорд установлен в категории «Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест». «Аврора» насчитывает 18 вагонов, рассчитанных на 1504 места. При этом на поезде отправятся 1515 человек, включая детей до пяти лет, занимающих одно место с родителем.
Вручение диплома прошло в торжественной обстановке на Ленинградском вокзале Москвы. Его передал главный редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов.
«Аврора» отправилась в первый рейс в декабре прошлого года. Стандартный состав включает в себя 15 вагонов, где одновременно могут находиться 1200 пассажиров. Поезд курсирует дважды в день по «зеркальному» расписанию из Москвы и Санкт-Петербурга в 6:00 и в 13:50. Время в пути составляет около пяти с половиной часов.
В составах есть вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, СВ и купе, а также вагон-бистро. Обычные вагоны с местами для сидения имеют кресла с возможностью настраивать угол наклона спинки, откидными столиками и подножками. Возле каждого места есть розетки и USB-порты. Кресла в вагонах улучшенной компоновки, помимо регулировки угла наклона спинки, могут разворачиваться на 180 градусов. Кроме того, здесь есть отдельное одноместное купе со спальным местом и телевизором.