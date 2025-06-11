Собянин: выделенные полосы увеличили скорость городского транспорта в 2−4 раза

Первые выделенные полосы в Москве появились еще в XX веке, когда в центре столицы было организовано одностороннее движение. С 2011 года их начали вводить по-настоящему массово. Как пример — появившаяся в 2016-м встречная выделенная полоса на улицах Моховой и Охотный Ряд, в Театральном проезде и на Новой площади. Именно благодаря выделенкам удобные автобусные и электробусные диаметральные маршруты теперь проходят через самый центр города.