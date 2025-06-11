Поезд «Аврора» вошел в «Книгу рекордов России»

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Двухэтажный скоростной поезд «Аврора», который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, вошел в «Книгу рекордов России», передает корреспондент РИА Новости.
Рекорд зафиксирован в категории «Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест». Это состав с 18 вагонами, в которых продавались билеты на 1504 места. Поедут в поезде 1515 пассажиров с учетом детей до пяти лет, занимающих одно место с родителем. Вручение диплома прошло в торжественной обстановке на Ленинградском вокзале Москвы в среду. Его передал главный редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов.
«Аврора» отправилась в первый рейс между Москвой и Санкт-Петербургом 19 декабря 2024 года. Стандартный поезд состоит из 15 вагонов, где одновременно могут проезжать 1200 пассажиров. «Аврора» курсирует ежесуточно дважды в день по «зеркальному» расписанию из Москвы и Санкт-Петербурга в 6.00 и в 13.50. Время в пути составляет около 5 часов 30 минут.
В поезде есть вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, СВ и купе, вагон-бистро. Обычные вагоны с местами для сидения имеют кресла с возможностью настраивать угол наклона спинки, откидными столиками и подножками. Каждое место оборудовано розетками и портами USB. Кресла в вагонах улучшенной компоновки, помимо регулировки угла наклона спинки, могут разворачиваться на 180 градусов. Кроме того, здесь есть отдельное одноместное купе со спальным местом и телевизором.