Поезд «Аврора» вошел в «Книгу рекордов России»

В поезде есть вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, СВ и купе, вагон-бистро. Обычные вагоны с местами для сидения имеют кресла с возможностью настраивать угол наклона спинки, откидными столиками и подножками. Каждое место оборудовано розетками и портами USB. Кресла в вагонах улучшенной компоновки, помимо регулировки угла наклона спинки, могут разворачиваться на 180 градусов. Кроме того, здесь есть отдельное одноместное купе со спальным местом и телевизором.