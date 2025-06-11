Для большегрузов в Новосибирской области вводят ограничения: с чем это связано

В ведомстве уточнили, что ограничение действует на территории всего региона. В тоже время в ночные часы, а именно с 22:00 до 10:00, проезд транспорта с допустимыми осевыми нагрузками разрешат. Данные ограничения, по мнению специалистов, введены для того, чтобы сохранить покрытие автомобильных дорог.