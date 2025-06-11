Для большегрузов в Новосибирской области вводят ограничения: с чем это связано

«Временное ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по дорогам Новосибирской области, как регионального, так и муниципального значения с асфальтобетонным покрытием, действует при значениях дневной температуры воздуха выше 32 градусов с 15 июня по 31 августа», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ограничение действует на территории всего региона. В тоже время в ночные часы, а именно с 22:00 до 10:00, проезд транспорта с допустимыми осевыми нагрузками разрешат. Данные ограничения, по мнению специалистов, введены для того, чтобы сохранить покрытие автомобильных дорог.
Напомним, что на Урале тоже было приостановлено движение большегрузов на федеральных трассах, поскольку покрытие дорог в жару не выдерживает нагрузки.