Уфимец предстанет перед судом за комментарий в Telegram-канале, оправдывающий терроризм

В Уфе закончилось расследование дела против 45-летнего мужчины, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Об этом рассказала пресс-служба ФСБ Башкирии.
Как сообщает ведомство, в прошлом году подозреваемый опубликовал одном из Telegram-каналов комментарий к видеозаписи ракетного удара ВСУ по Севастополю, в котором содержались признаки оправдания террористического акта.
— Экспертами в данных высказываниях выявлены признаки публичного оправдания террористического акта, в ходе которого имелись жертвы среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры, — заявили в ФСБ.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Все материалы направлены в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.