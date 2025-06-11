Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимец предстанет перед судом за комментарий в Telegram-канале, оправдывающий терроризм

В Екатеринбурге за оправдание терроризма будут судить уфимца.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Уфе закончилось расследование дела против 45-летнего мужчины, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Об этом рассказала пресс-служба ФСБ Башкирии.

Как сообщает ведомство, в прошлом году подозреваемый опубликовал одном из Telegram-каналов комментарий к видеозаписи ракетного удара ВСУ по Севастополю, в котором содержались признаки оправдания террористического акта.

— Экспертами в данных высказываниях выявлены признаки публичного оправдания террористического акта, в ходе которого имелись жертвы среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры, — заявили в ФСБ.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Все материалы направлены в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.