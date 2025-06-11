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Белстат подсчитал, сколько врачей в Беларуси

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В своем статистическом обзоре к Дню медицинских работников Национальный статистический комитет приводит информацию о том, сколько врачей насчитывалось в Беларуси на начало 2025 года, сообщает БЕЛТА.

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Источник: Freepik

Терапевты, хирурги, стоматологи. Каких профильных врачей в Беларуси больше, рассказали в Белстате.

На начало 2025 года в Беларуси насчитывалось 56,2 тыс. врачей-специалистов и 123,9 тыс. средних медицинских работников. Среди практикующих врачей 72,8% — женщины, 27,2% — мужчины. Среди среднего медицинского персонала 94,7% — женщины, 5,3% — мужчины.

Средний возраст практикующего врача составил 42,5 года, а среднего медицинского работника — 43,4 года.

По информации Белстата, 15,1% практикующих врачей имеют высшую квалификационную категорию, 37% — первую, 25% — вторую. 18,3% средних медицинских работников обладают высшей квалификационной категорией, 38,8% — первой, 20,4% — второй.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников здравоохранения в январе — апреле 2025 года составила Br2089,7, что на 16,9% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В 2024 году было проведено 895 847 операций, из который 130 261 с использованием эндоскопической (гибкой) аппаратуры, лапароскопического оборудования. белорусскими врачами за прошлый год проведено 1153 операции по трансплантологии, среди них 352 — почек, 91 — печени, 44 — сердца.