Белстат подсчитал, сколько врачей в Беларуси

В 2024 году было проведено 895 847 операций, из который 130 261 с использованием эндоскопической (гибкой) аппаратуры, лапароскопического оборудования. белорусскими врачами за прошлый год проведено 1153 операции по трансплантологии, среди них 352 — почек, 91 — печени, 44 — сердца.