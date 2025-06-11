В Перми на эспланаде 12 июня откроют ярмарку «59 блюд»

Ярмарку развернут на площади перед краевым Законодательным собранием с 12:00 до 19:00. Ярмарочные события также включат развлекательные мероприятия с участием творческих коллективов Прикамья, кулинарные мастер-классы, игры и шоу-программа для детей, танцевальный флешмоб и розыгрыш призов.