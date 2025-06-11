В Перми на эспланаде 12 июня откроют ярмарку «59 блюд»

На городской эспланаде в День города начнет работу ярмарка продукции местных производителей «59 блюд». В Перми гости ярмарки получат возможность приобрести деликатесы, сувениры, изделия народных художественных промыслов от местных производителей-участников проекта «Покупай пермское».
В ярмарке «59 блюд» примут участие более 40 компаний со всего Пермского края, включая «Юговской комбинат молочных продуктов», «Чердынь-Хлеб», «Маслозавод Нытвенский», «Соликамский сыр», «Пермские пчелы», «Вязовские пряники», «Маслолад», «Индейка от Банновых», «Гюмран».
Ярмарку развернут на площади перед краевым Законодательным собранием с 12:00 до 19:00. Ярмарочные события также включат развлекательные мероприятия с участием творческих коллективов Прикамья, кулинарные мастер-классы, игры и шоу-программа для детей, танцевальный флешмоб и розыгрыш призов.
Гвоздем программы станет турнир по силовому экстриму. В нем свою силу покажет восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер пауэрлифтинга Михаил Кокляев.